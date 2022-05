Войната срещу Украйна: Руските сили напредват в Донбас (Обновява се)

По-важните новини от поредния ден на войната срещу Украйна накратко:

Долната камара на руския парламент прие днес на първо и второ последно четене закон, която отменя горната възрастова граница за постъпване във въоръжените сили по договор. След вота в Държавна дума законопроектът бе одобрен почти единодушно от горната камара - Съвета на федерацията.

ЕК предложи нарушаването на санкциите на ЕС да бъде обявено за европейско престъпление. Това означава, че подобно действие ще бъде включено в списъка на престъпленията във всяка страна от ЕС и ще бъде наказвано със сходна строгост.

Полската опозиция трябва да подкрепи внесеното предложение за изменения в конституцията, които позволяват конфискуването на руско имущество, заяви премиерът Матеуш Моравецки. Утре Сеймът ще разгледа предложение за промени в основния закон.

Ето подробностите по тези и други новини:

Руските сили напредват в Донбас, призна Украйна

Руските въоръжени сили напредват в източния украински регион Донбас, предаде Франс прес, като се позова на властите в Киев.

Руската армия и местните сепаратисти вече на практика контролират голяма част от Луганска област. Техните сили "напредват едновременно във всички посоки", каза губернаторът на източния украински регион Серхий Гайдай.

Той съобщи, че руската армия и сепаратистите вече са достигнали покрайнините на Северодонецк, и определи ситуацията там като "много трудна". Те вече могат да обстрелват града в Луганска област с минохвъргачки, каза Гайдай и изрази опасения, че Северодонецк "чисто и просто е на път да бъде разрушен".

Украинската армия се сражава, за да запази контрола си върху ключов път за снабдяване на града, който е обкръжен от три страни, заяви говорителят на министерството на отбраната на Украйна Олександър Мотузяник, цитиран от Ройтерс. Той добави, че целта на руските сили и сепаратистите е да блокират напълно украинските военни части в Северодонецк и намиращия се наблизо Лисичанск.

Десетки цивилни бяха убити през последните седмици при обстрел в Северодонецк, който наброяваше около 100 хиляди жители преди войната, отбелязва АФП. Той се намира на 80 километра източно от Краматорск - административния център на онази част от Донбас, която остава под украински контрол.

През 2014 г. подкрепяните от Русия сепаратисти превзеха източните части на Луганска и Донецка област, които съставляват региона, където има промишлени предприятия и въгледобивни мини.

"Защитата на Донбас" е една от целите на руската "специална военна операция" в Украйна. Тя започна на 24 февруари - три дни след като Русия призна самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република (ДНР и ЛНР). Москва си е поставила за цел "пълното освобождение" на ДНР и ЛНР, т. е. поставянето на Донецка и Луганска област изцяло под контрола на сепаратистите.

Кулеба отново подчерта спешната нужда на страната си от още оръжия

Външният министър на Украйна каза, че спешната нужда на страната му от още оръжия може да бъда обобщена с две съкращения: РСЗО (ракетни системи за залпов огън) и Ей Ес Ей Пи (от английски: ASAP, as soon as possible - възможно най-скоро), предаде Асошиейтед прес.

Дмитро Кулеба каза, че ситуацията в региона на Донбас в източната част на страната е "изключително тежка". Ракетните системи биха могли да помогнат украинските сили да се опитат да си върнат контрола над места като град Херсон в южната част на страната.

В свое изказване в кулоарите на Световния икономически форум в Давос Кулеба заяви, че е провел около 10 двустранни срещи с други лидери, чиито страни притежават такива системи. "Отговорът, който получавам, е "Дадоха ли ви ги вече американците?", каза той, визирайки лидерството на САЩ. "Така че това е тежестта на това да бъдеш лидер. Всички гледат теб. Така че Вашингтон трябва да спази обещанието си и да ни предостави ракетни системи за залпов огън колкото се може по-скоро. Другите ще ги последват", добави Кулеба.

"Ако не получим РСЗО възможно най-скоро, ситуацията в Донбас ще стане още по-лоша, отколкото е сега", каза украинският външен министър. "Всеки ден, през който някой седи във Вашингтон, Берлин, Париж и други столици и обмисля дали да направи или да не направи нещо, ни струва животи и територия", заяви Кулеба.

По думите на украинския външен министър предложението на Русия за вдигане на блокадата на черноморските пристанища на Украйна в замяна на облекчаване на санкциите е опит за "изнудване" на международната общност, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви, че Украйна няма да се отказва от своя територия, за да спре войната

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че страната му няма да се отказва от територия в замяна на прекратяване на руската инвазия, предаде Асошиейтед прес.

В свое изказване по видеовръзка на "украинска закуска" на срещата на Световния икономически форум в Давос Зеленски каза, че не вярва, че президентът на Русия Владимир Путин напълно разбира какво се случва в Украйна. В отговор на въпрос от Фарид Закария от "Си Ен Ен" дали е възможно да бъде договорен край на конфликта Зеленски отговори: "Украйна няма да отстъпва своя територия. Ние се сражаваме в страната си, на нашата земя". Той добави, че войната се води "за нашата земя, за нашата свобода, за нашата независимост и за нашето бъдеще".

По думите на Зеленски като първа стъпка, необходима за дипломатически преговори, Русия трябва да демонстрира желание за започване на разговори и "трябва да демонстрира поне нещо като стъпки за изтегляне на техните военни и оборудване до позициите от преди 24 февруари", когато започна нашествието.

Украйна иска оръжия, за да се справи с руската офанзива в Донбас

Украинският президент Володимир Зеленски каза във вторник, че Русия използва всичко, което има на разположение, в битката за четири града в източния украински регион Донбас, предаде АП, цитирана от БТА.

"Ситуацията в Донбас е много трудна", каза Зеленски във вечерното си обръщение към нацията.

"Практически цялата мощ на руската армия, всичко, което им е останало, е хвърлено в офанзивата там. Лиман, Попасна, Северодонецк, Славянск - окупаторите искат да унищожат всичко там", каза той.

Зеленски съобщава, че украинската армия отблъсква атаките, но "ще бъде нужно време и много повече усилия от нашия народ, за да преодолеем тяхното предимство в количеството на оборудването и оръжията".

Украинският президент призова за още повече оръжия от Запада, за да задържат Украйна в битката, включително реактивни системи за залпов огън и танкове.

Руският парламент отмени горната възрастова граница за постъпване в армията по договор

Долната камара на руския парламент прие днес на първо и второ последно четене закон, която отменя горната възрастова граница за постъпване във въоръжените сили по договор, предадоха Ройтерс и ТАСС.

След вота в Държавна дума законопроектът бе одобрен почти единодушно от горната камара - Съвета на федерацията. Вносители на законопроекта са председателят на съвета по отбрана в Думата Андрей Картаполов и първият му заместник Андрей Красов.

Досега руските граждани на възраст от 18 до 40 години и чужденците от 18 до 30 години имаха право да сключват първи договор за влизане в руската армия.

Москва ще помисли за размяна на пленници с Киев след съдебен процес срещу тях

Москва ще обмисли въпроса за размяна на пленници с Украйна след съдебен процес срещу украинските бойци, задържани от Русия. Това посочи днес руският зам.-министър на външните работи Андрей Руденко, цитиран от агенциите във федерацията, предаде Франс прес.

"Ще проучим всичко това, след като предалите се бъдат съдени и бъде произнесена присъда. Преди това дискусиите за размяна са преждевременни", добави той.

Миналата седмица се предадоха в плен последните украински защитници на стратегическия град Мариупол, барикадирали се от седмици в подземията на местния завод "Азовстал". Според руското военно ведомство там са пленени близо 4000 украински бойци. Киев се стреми да организира размяна на военнопленници, но руските власти заявиха неведнъж, че смятат част от тях за неонацисти, извършвали военни престъпления.

Високопоставеният руски дипломат настоя да бъдат вдигнати санкциите срещу Москва като условие, за да се избегне глобална продоволствена криза поради блокирания износ на украинско зърно, откакто Кремъл предприе нашествието си в Украйна.

Руденко поиска също така Киев да разминира черноморските пристанища, за да могат корабите да превозват зърно оттам. Той увери, че за целта Русия е "готова да осигури хуманитарен коридор" за тези плавателни съдове.

Известна с плодородните си черноземни почви, преди руската офанзива Украйна беше четвърти по големина световен износител на царевица и бе напът да се нареди на трето място по износ на пшеница.

Украйна съобщи, че поне 14 цивилни са убити при руски атаки в източната част на страната

Украинската армия съобщи, че руските сили са убили най-малко 14 цивилни и са ранили още 15 по време на масови атаки в източните Луганска и Донецка област, които са във фокуса на най-скорошната руска офанзива, съобщи Ройтерс.

Според съобщение във Фейсбук руските сили са използвали самолети, системи за залпов огън, артилерия, танкове, гаубици и ракети при атаките си в двете области, големи части от които са под контрола на рускоезични сепаратисти.

Освен това украинските власти съобщиха, че работници, които разчиствали развалините на жилищна сграда в Мариупол, са открили 200 тела, предаде Асошиейтед прес.

Телата са били намерени в мазето на срутената сграда, а миризмата на разложение се е разпространила в целия квартал, каза Петро Андрюшченко, съветник на кмета на града. Засега не е ясно кога са били открити загиналите.

ЕК предлага нарушението на санкциите на ЕС да бъде обявено за европейско престъпление

Европейската комисия предложи днес нарушаването на санкциите на ЕС да бъде обявено за европейско престъпление. Това означава, че подобно действие ще бъде включено в списъка на престъпленията във всяка страна от ЕС и ще бъде наказвано със сходна строгост, ако предложението бъде одобрено.

Предлага се също промяна в правилата за отнемане и възстановяване на отнето имущество. Предвижда се да бъде отнемано имуществото на онези граждани и фирми, които са нарушили санкциите.

Комисията отбелязва, че прилагането на санкциите е още по-важно заради войната на Русия срещу Украйна. Допълва се, че в повечето държави от ЕС неспазването на санкциите се преследва от закона, както и че подобни нарушения създават заплахи за сигурността и международния мир.

ЕК предлага за нарушение да се определя участието в дейности, които целят пряко или косвено заобикаляне на санкциите. Според комисията е необходимо да се ускори работата по налагането на спешен запор на имущество на нарушителите, както и на засегнатите от санкциите на ЕС. Комисията предлага във всяка държава от ЕС да бъде създадена структура за управление на запорирано или отнето имущество, за да не се губи неговата стойност, да може да се продава и да бъдат ограничени разноските по неговото съхранение.

Отчита се, че ЕС е одобрил над 40 списъка със санкции, които включват запор на имущество, забрана за преминаване на границите, забрана за внос и износ на стоки, както и за извършване на банкова дейност. Държавите от ЕС досега са съобщили, че са запорирали имущество за 9.89 милиарда евро и са предотвратили действия на стойност 196 милиарда евро.

Комисията отбелязва, че с наложените санкции срещу Русия и Беларус се е повишила необходимостта от издирването на имуществото на олигарси. ЕК настоява, че уеднаквените мерки за изпълнение на санкциите ще помогнат на ЕС да говори с един глас, като пояснява, че засега в някои от европейските страни нарушението на санкциите води само до административни наказания.

Полша готви промени в конституцията, които позволяват конфискацията на руски активи

Полската опозиция трябва да подкрепи внесеното предложение за изменения в конституцията, които позволяват конфискуването на руско имущество, заяви на брифинг премиерът Матеуш Моравецки.

Утре Сеймът (долната камара на полския парламент) ще разгледа предложение за промени в основния закон. Сега в него е вписано правото на собственост, което не позволява конфискацията на руско имущество и активи в страната.

Моравецки напомни, че "в Полша има собственост на руски олигарси, която е замразена", но че "това е малко" и призова всички опозиционни партии да подкрепят конституционните промени. "Би било голям позор, ако вие, представителите на опозицията, сте решили да защитавате имуществото на руски олигарси", заяви той.

Гласовете на опозицията са нужни, защото според полското законодателство предложенията за изменения в конституцията трябва да получат подкрепата на поне две трети от депутатите, за да бъдат приети.

Най-голямата опозиционна партия "Гражданска коалиция" на бившия премиер Доналд Туск вече се обяви против предложените промени.

По-рано полските власти съобщиха, че са замразили руски активи и имущество на стойност около 33 милиона долара. Освен това министерството на вътрешните работи състави списък от 50 компании и физически лица, чиито средства и ресурси в Полша се замразяват заради връзки с Русия и с руски капитали.