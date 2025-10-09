 Прескочи към основното съдържание
Войната в Газа – хронологията след атаката от 7 октомври на "Хамас" срещу Израел

Франс прес 0 коментара
Газа, сн. ЕПА/БГНЕС
Израел и палестинската групировка "Хамас" през нощта в сряда срещу четвъртък се споразумяха за спиране на огъня в ивицата Газа и за размяна на заложници за затворници, като част от плана на американския президент Доналд Тръмп за установяване на "траен" мир в региона.
 
Ето ключовите моменти от конфликта в Газа след 7 октомври 2023 г.
 

Атаката на "Хамас"

 
В събота, 7 октомври 2023 г., стотици бойци на "Хамас" навлязоха в Израел, убивайки 1219 души от израелска страна, повечето мирни граждани, съгласно преброяване на АФП, извършено въз основа на израелски данни.
 
Те отведоха 251 заложници в ивицата Газа. Според израелската армия 47 от тях все още са в плен, от които поне 25 са мъртви.
 

Сухопътна операция

 
Израел отговори, като наложи пълна блокада на ивицата Газа и започна интензивни бомбардировки. На 13 октомври 2023 г. жителите на северните част на анклава бяха призовани да се евакуират на юг. Почти всеки от 2.4-милионното население по-късно ще бъде разселен поне веднъж по време на войната.
 

Израел и Хамас подписаха първата фаза на мирно споразумение за Газа. Заложниците се очакват още в събота

На 27 октомври 2023 г. израелската армия започна сухопътна офанзива в ивицата Газа.
 

Първо примирие

 
На 24 ноември влезе в сила едноседмично примирие: 105 заложници бяха освободени в замяна на пускането на 240 палестински затворници от израелски затвори.
 
След възобновяването на военните действия, на 4 декември израелски танкове навлязоха в южната част на Газа.
 

Характеристики на геноцид

 
На 14 ноември 2024 г. комитет на ООН заяви, че вижда "характеристики на геноцид" в методите за водене на война, използвани от Израел в Газа.
 
На 21 ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест за военни престъпления и престъпления срещу човечеството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, бившия министър на отбраната Йоав Галант и на лидера на въоръженото крило на "Хамас" Мохамед Дейф.
 

Второ примирие

 
Прието под натиск от Доналд Тръмп в навечерието на встъпването му в длъжност в Белия дом, ново споразумение за спиране на огъня в Газа влезе в сила на 19 януари 2025 г., а стотици хиляди палестинци се завърнаха в северните части на анклава.  
 
По време на първата фаза от това примирие, която приключи на 1 март, 33 израелски заложници – включително телата на осем мъртви – бяха разменени близо 1800 палестински затворници. Израел позволи увеличаването на хуманитарните доставки в ивицата Газа, преди да ги блокира на 2 март.
 
Израел възобнови офанзивата си в анклава на 18 март 2025 г. и следващите фази на предложения от Тръмп план отпаднаха.
 

Засилване на израелските операции

 
Пет дни, след като "Хамас" освободи израелско-американски заложник на 12 май 2025 г., Израел засили военните си операции в анклава.
 
На 22 август ООН обяви, че гладът е обхванал части от ивицата Газа.
 
Началото на офанзивата в град Газа
 
На 16 септември 2025 г. израелската армия започна сухопътна операция в град Газа, след като Вашингтон демонстрира "непоколебима" подкрепа за унищожаването на "Хамас".
 
В същия ден международна анкетна комисия, упълномощена от ООН, обвини Израел в "геноцид" в Газа след октомври 2023 г., посочвайки премиера и други високопоставени израелски представители.
 
От 7 октомври във военната кампания на Израел в ивицата Газа са били убити 67 183 души, предимно граждани, показват данните на Министерството на здравеопазването на "Хамас", които ООН смята за надеждни.
 

Обвяване на споразумение

 
На 8 октомври Доналд Тръмп съобщи, че Израел и "Хамас" са се споразумели за първата фаза от нов план, който той представи на 29 септември 2025 г.
 
Това споразумение включва освобождаването на заложниците в замяна за близо 2000 палестински затворници, влизането на хуманитарна помощ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в анклава.
 
По БТА. 

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

