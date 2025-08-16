Войната в Украйна няма да спре, но Путин спечели PR победа

Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещнаха в Аляска, за да преговарят за край на войната в Украйна. Споразумение не бе постигнато, но пък според американския президент двамата са се договорили по много спорни въпроси.

Путин нарече САЩ добри съседи, демонстрира симпатия към Тръмп, а по повод още една среща между двамата заяви:

"Следващия път – в Москва".

Кои са ключовите моменти от срещата, която така и не произведе търсения резултат, обобщава TheGuardian.

Няма сделка

Както Тръмп призна по време на кратката си пресконференция с Путин, "разбирането" и "прогресът" са на светлинни години от споразумението.

В края на среща на върха, която се открои повече с хореографията си, отколкото със съдържанието – на разочарованите репортери не беше позволено да задават въпроси – лидерите не успяха да договорят дори пауза в бойните действия, камо ли прекратяване на огъня.

"Няма сделка, докато няма сделка", каза Тръмп, докато Путин описа разговорите им само като отправна точка за прекратяване на конфликта и като потенциална отправна точка за по-добри дипломатически и икономически отношения между Вашингтон и Москва.

Путин доминира

Путин може и да беше гост на среща, проведена на територията на САЩ, но руският лидер спечели много повече престиж от своя домакин. Путин говори пред репортерите пръв – нарушение на протокола, което му даде възможност да зададе тона на кратката и на моменти странна пресконференция в Анкоридж.

Очевидно съобразявайки се със заобикалящата го среда, Путин, който се беше возил до мястото на срещата в "Звяра" – защитената президентска лимузина на САЩ, напомни на света, че САЩ и Русия всъщност са географски съседи, макар и да се въздържа да спомене, че Аляска някога е била руска територия.

Тръмп беше възторжен в похвалите си за руския лидер, като многократно му благодари за отделеното време, а по-късно, в интервю за Шон Ханити по Fox, даде "10" за срещата, защото "е хубаво, когато две големи сили се разбират".

Сякаш за да подчертае своята доминираща роля в събитията, Путин завърши брифинга като предложи следващата им среща да се проведе в Москва – покана, която леко смути Тръмп, който трябваше да признае, че това би предизвикало "малко напрежение" у дома. Но той не я изключи.

Путин още говори за пречките пред споразумение

Това е кодово наименование за неговото условие, което не подлежи на обсъждане – Русия да запази източните украински територии, които е завладяла по време на тригодишната война. Другите „червени линии“ на Кремъл са: без членство на Украйна в НАТО и Европейския съюз и Володимир Зеленски начело.

В послание към Кийр Стармър и други лидери, които публично изразиха подкрепата си за Зеленски в навечерието на срещата, Путин предупреди "европейските столици" да не "създават пречки" за мира в Украйна. "Казвал съм неведнъж, че за Русия събитията в Украйна са свързани с основни заплахи за нашата национална сигурност", каза той.

Тръмп се разбира повече с Путин, отколкото със Зеленски

Срещата се отличи с отсъствието на човека, който ръководи страната, чиято съдба сега е в ръцете на Тръмп и Путин - Зеленски. Контрастът между публичното отношение към Зеленски от страна на Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом добрите думи за Путин ас видни за всички.

Киев може би можеше да се утеши от факта, че Тръмп не изглежда да е приел всички искания на Путин, но срещата не даде много поводи за спокойствие в Украйна.

Едно си Тръмп знае, едно си бае

Тръмп не е човек, който лесно забравя за политическите си опоненти у дома. И затова не е изненадващо, че той използва среща на върха и за свои цели.

Вероятно насърчен от Путин, който разкри, че е казал на Тръмп, че ако той, а не Джо Байдън беше начело на САЩ, войната в Украйна не би започнала, американският лидер многократно заяви, че твърденията, че Русия се е намесила в президентските избори в САЩ през 2016 г. са "фалшиви".

В интервюто си с Шон Ханити от FoxNews след срещата Тръмп заяви, че Путин му е казал, че президентските избори в САЩ през 2020 г. са били "манипулирани" чрез бюлетините по пощата.

Войната продължава

Войната в Украйна продължаваше, докато Тръмп и Путин седяха пред надпис "В търсене на мира“. Докато течеше подготовката за първата им среща от 2019 г. насам, нямаше признаци, че руските сили се готвят за евентуално прекратяване на огъня.

Зеленски предупреди, че Русия планира нови настъпления в три участъка на фронтовата линия. В деня на срещата украинското военно разузнаване твърдеше, че Русия се готви да проведе тестове на нова крилата ракета с ядрен капацитет, задвижвана от ядрен двигател.

Докато двамата лидери си говореха, в източните украински региони бе обявена въздушна тревога, а губернаторите на руските области Ростов и Брянск съобщиха за атаки от украински дронове.

"Продължаващите боеве са доказателство, че Путин никога не е имал интерес да договаря прекратяване на огъня", заяви украинският опозиционен депутат Олексий Гончаренко в Телеграм: "Изглежда, че Путин си е купил още време. Не е договорено никакво прекратяване на огъня", заяви още той.