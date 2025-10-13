Вотът в Пазарджик: това не са избори, а търговия с бъдеще

Ако демокрацията в България е още жива, изборите за общински съветници в Пазарджик, спечелени от ДПС-Ново начало, трябва да бъдат оспорени след вчерашните нарушения. Гласуването се наложи, след като Върховният административен съд (ВАС) касира предишния вот заради чували с валидни бюлетини, записани като невалидни.

Според междинните резултати партията на Делян Пеевски събира 17,63% от гласовете, втора е ПП-ДБ, с чиято листа е избран кметът Петър Куленски - с 12,41%. Трета с близо 10% е партия "Свобода", чиято листа води местният бизнесмен Румен Димитров, доскоро в групата на управлявалия 16 години кмет Тодор Попов. БСП е четвърта с над 7,65%, докато монополистът в местния вот ГЕРБ едва надскача 6%.

Ниска активност и скандали за купен вот

Избирателната активност е 35,09%, с четири пункта по-ниска от тази на местните избори през 2023 година. Повечето хора така и не намериха основание да отидат до урните. Това създаде перфектна среда за купен вот, сигналите за който валяха през изборния ден. В двете секции в село Огняново от 304 гласували 116 са избрали ДПС на Пеевски. Пред БНР вчера наблюдател разказа как в една от секциите жена, определила се като неграмотна, въпреки всичко е взела бюлетина. "Зачерта или там е направила каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия я търсеше в списъка, за да се подпише, каза: "И кой сега ще дава 50-те лева?". Аз ѝ казах: "Добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лева". Намерихме го тук в двора - бяла тениска, бели маратонки, черно яке, мъж. Той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището", обясни наблюдателят.

Резултатът: на първите местни избори, на които се явява формацията на Пеевски след разцепването на ДПС, тя печели най-много съветници в общинския съвет - не защото има доверие, а защото гражданите отсъстваха. ДПС отбелязва огромен скок спрямо 2023 г., когато е получила близо 2%, което е 685 гласа, а днес бюлетините са над 4400.

Кметът Куленски, който и досега управляваше без стабилно мнозинство, ще трябва да оцелява в още по-фрагментиран общински съвет през оставащите две години от мандата. Той е един от четиримата кметове, които ПП-ДБ спечели в областни центрове, и които са под постоянен натиск.

Кметът на Варна Благомир Коцев е в ареста по обвинения в корупционни престъпления, след като прокуратурата и антикорупционната комисия стовариха върху него целия арсенал на институционален натиск. В ареста е и бившият вече зам.-кмет на София Никола Барбутов. А кметът на София Васил Терзиев е принуден да се справя със саботажи и кризи с транспорта, боклука и столичната топлофикация - картина, която ясно очертава колко нестабилна и уязвима е демокрацията на местно ниво.

Ново начало за Пазарджик

Пазарджик е предпочитан от Пеевски район, откъдето той често се е кандидатирал за народен представител от листата на ДПС и е печелил благодарение на ромския вот и рискови секции в някои селища. Досега обаче нямаше пробив на местни избори, което най-вероятно се дължи на установените добри връзки с дългогодишния кмет Тодор Попов, които вече са се разсъхнали. А през юни 2024 г. разследващият сайт BIRD разкри, че лидерът на партия "Величие" Ивелин Михайлов е съдружник в десетина фирми със съпругата на Попов.

От "Величие" вчера бяха на терен в Огняново и извършиха "граждански арест" на два луксозни автомобила - Порше и Ауди, с предполагаеми продавачи на гласове. Случаят беше предаван на живо от представители на "Продължаваме промяната" и инициатива "Правосъдие за всеки". След няколко часа престой на спрените коли в отворения багажник, за който се чакаше ключар, пари не бяха открити. На терен беше и самият Михайлов, както и председателят на ПП Асен Василев и депутати от партията.

Бившият депутат от ГЕРБ Десислава Тодорова води листата на ДПС-Ново начало. На местните избори тя бе кандидат-кмет от Партията на зелените, от която стана и общински съветник. Съпругът ѝ Христо Тодоров е бил депутат в 43-ото НС "Български демократичен център" на енергийния бос Христо Ковачки, а по-късно се прехвърля към "България без цензура" на Николай Бареков.

МВР не откри доказателства за нарушения

Дали гражданите да вярват на стриймовете, които вървяха през целия изборен ден в социалните мрежи от наблюдатели на изборния процес, или на МВР, което съобщи, че не открива доказателства, които да сочат към престъпление, свързано с купуване на гласове в село Огняново? Общинската избирателна комисия, която също е получила различни сигнали, не е установила нарушения.

Преди вота в община Пазарджик полицията арестува четирима, заподозрени за изборна търговия. Един от тях е пастор в махалата на Алеко Константиново - а внукът на кмета е в листата на ДПС-Ново начало. За откритите в дома му списъци и 15 хиляди лева Теменужка Иванова от селото заяви пред bTV, че парите били от десятъка за църквата, който хората дават.

Ако резултатите от вота не бъдат оспорени, ще е не само победа за ДПС-Ново начало, а и поражение за демокрацията. Когато контролираният вот решава съдбата на град като Пазарджик, не говорим за избори, а за търговия с бъдеще.