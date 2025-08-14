Връщане към съветските практики: Защо Украйна търпи загуби на фронта?

През първата година след нахлуването на Путин украинските войски изумиха както врага, така и западните експерти с това колко умело използваха мудността на руската армия. Малки групи украински войници, действайки на свой собствен риск, използвайки тогава дронове и ръчни гранатомети, нанасяха болезнени удари по колони от руска техника и части, които генералите безразсъдно подкарваха да щурмуват Киев и други големи градове.

Но след това съветските навици започнаха да се възраждат във Въоръжени сили на Украйна (ВСУ), които бяха реорганизирани по западен модел преди войната. Защитата на Бахмут и задържането на превзетите територии в Курска област се превърнаха в тъжни символи на двусмислени заповеди, които понякога пренебрегваха живота на войниците.

"Голямата съветска армия побеждава малката съветска армия" - така сега горчиво се шегуват украински военнослужещи, пише The Wall Street Journal, който разговаря с много войници и офицери.

Един от тях, капитан Александър Ширшин, командир на батальон в 47-ма механизирана бригада, изрази публично недоволството си. В публикация във Facebook през май той критикува "глупави" заповеди, които водят до ненужни загуби, описвайки всеобхватен страх от генерали, които "могат само да порицават, разследват и налагат наказания".

"Надявам се, че вашите деца също ще се присъединят към пехотата и ще изпълняват задачите, които поставяте", написа той, обръщайки се към Генералния щаб на украинските въоръжени сили.

Командирите многократно са давали на батальона му нереалистични заповеди да премине в настъпление, включително да се върне в Курската област, където се е знаело, че чакат руски части, каза Ширшин пред WSJ.

Предвоенната реформа на украинските въоръжени сили имаше за цел, наред с други неща, да се отърве от съветската система на командване, прехвърляйки решаването на бойните задачи на по-ниско ниво. Този подход беше много полезен през 2022 г., когато командирите на части, действайки бързо и маневрено, решиха на място как да спрат руското настъпление. Същата тактика до голяма степен помогна за освобождаването на половината от територията, завзета от Русия през същата година.

Но с проточването на войната съветските практики започнаха да се връщат, включително защото Генералният щаб и другите командни пунктове бяха с недостиг на персонал. Това доведе до връщането на офицери от старата, съветска школа, пише WSJ.

Абсурд

Ситуацията достига абсурд, казва майор Олексий Пастернак пред американското издание. По време на неуспешното контранастъпление на украинските въоръжени сили през 2023 г. в южната част на Запорожка област, щабни генерали са викали по радиото на командирите на бригади и дори на сержантите на бойното поле, изисквайки от тях да атакуват отново и отново, въпреки факта, че подразделенията губят бойна ефективност поради нарастващите загуби.

През 2022 г. Пастернак е изучавал на курс във Великобритания концепция на НАТО наречена "управление на мисията", при която висшите командири определят целта, а подчинените на място решават как най-добре да я постигнат. Това е пълна противоположност на традиционните съветски методи на командване. Сега тази концепция на НАТО практически не съществува в украинската армия, с изключение на няколко бригади.

"Те следват съветските принципи. Не се доверяват на хората под тях", казва Олексей Пастернак.

В момента той е разследван за неразрешено изоставяне на поделението си, въпреки че след като е напуснал 108-ма бригада за териториална отбрана, не е напуснал фронта, а преминава обучение в Трети армейски корпус, който се формира на базата на елитна бригада, известна с отхвърлянето на съветските традиции.

Вълците на да Винчи

Оператор на дрон от 17-та танкова бригада, по прякор Барсик, е действал по подобен начин, след като поделението му е получило заповед да държи линията в Курска област, въпреки че е обкръжено от руски части. Само четирима са успели да избягат. Барсик се е прехвърлил в батальона "Вълците на да Винчи", който сега се бие в Донецка област.

"Вълците" привличат доброволци и частни дарения, действат практически независимо от командването на украинските въоръжени сили и са известни с грижовното си отношение към своите бойци. Твърди се, че в последно време все повече войници доброволно напускат редовните части, за да се присъединяват към тях.

Примери на съветския подход

Курската операция и отбраната на Бахмут се считат от украинските въоръжени сили за ярки примери за съветския подход. Настоящият главнокомандващ Александър Сирски дори си спечели прякора "касапин", защото, докато командваше сухопътните сили през 2022 - 2023 г., той нареди отбраната на Бахмут в продължение на 9 месеца, въпреки огромните загуби и мнението на западните военни, че градът няма стратегическо значение.

Сирски настояваше, че отбраната на Бахмут позволява да бъдат изтеглени значителни руски сили, които иначе биха могли да пробият в други части на фронта и да нанесат много по-тежки загуби на врага.

Операцията в Курска област, която започна през август 2024 г., първоначално беше успешна и повиши морала в армията и сред населението. Но ситуацията започна да се влошава, когато конфронтацията навлезе в продължителна фаза. До зимата, когато пристигнаха руски подкрепления и над 10 000 севернокорейски войници, украинският контингент вече не можеше ефективно да продължи операцията, смята Ширшин, който участва в нея. Той е писал доклади с проблемите и е предложил решения, но командирите не са били склонни да вземат трудни решения.

"Трябваше или да променим ситуацията на бойното поле, или да се оттеглим. Но просто чакахме, докато всичко не започна да се разпада", казва Ширшин.

Когато отстъплението започва, то често е хаотично и зле замислено. Руските дронове вече са отрязали пътищата за доставки и бягство, а главният път към Украйна, според оттеглящите се войници, е осеян с трупове и унищожена техника, сред която има и много загинали.

Опит за промяна

Според някои бойни офицери ситуацията вече се променя. "Може да не е с гигантски крачки, но се променя", каза пред WSJ подполковник Егор Деревянко, командир на батальон от 93-та механизирана бригада.

Подполковник Сергей Костишин няколко месеца е разследван заради решението си да изтегли батальона си от уязвима позиция в южната част на Донецка област. "Не те закачат, ако си глупав и послушен. Това е съветската традиция", казва той.

Костишин обяснява, че е прехванал руските планове за обход на батальона му. В щаба му е наредено да остане на мястото си, но той се е измъкнал от обкръжението, което ги е заплашвало. Разследването срещу него в крайна сметка не е дало резултат и Костишин е повишен в заместник-командир на бригада.

"Вероятно някой отгоре е видял логиката в действията ми", каза той пред WSJ.

Запазването на живота и здравето на войниците е основен приоритет за военното ръководство, заяви Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна пред американското издание. В резултат на реформите, инициирани от Сирски през 2024 г., се предприемат мерки за спасяване на човешки живот чрез подобряване на обучението на войниците, използване на безпилотни технологии и изучаване на бойния опит, се казва в изявлението.