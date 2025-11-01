Вратарят на Ботев (Пд) бе ударен с бутилка в главата от агитката на Локо (Пд)

Пловдивското дерби между “Ботев“ и “Локомотив“ бе прекратено в 41-вата минута, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен по главата с бутилка, хвърлена от фен на “смърфовете“.
Вратарят отказа да продължи мача, а неговите съотборници решиха, че няма да доиграват дербито.
Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз най-вероятно ще присъди служебна победа за "Ботев", а футболистите на отбора се поздравяваха като след победа в съблекалнята.
До прекратяването на мача резултатът бе 1:1, а “Локомотив“ (Пловдив) влезе като фаворит заради добрите си резултати през този сезон.
Собственикът на "Локомотив" Христо Крушарски обяви, че вратарят е симулирал, тъй като бутилката го е ударила по рамото и цялата история е постановка, за да спечели "Ботев". Той дори се закани да мобилизира всички футболни средства и да допринесе за изпадането на "Ботев" във Втора лига.
"Празникът на Пловдив се развали. Дани Наумов беше определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично заявиха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболиста. Може хиляда пъти да хвърлят такава бутилка — няма да уцелят Дани Наумов, но малшанс. Ще извършите ли смяна при такова положение? Ние сме с третия си вратар, който е резерва“, каза Илиян Филипов, собственик на "Ботев" (Пд).
"Какъв празник с такива колеги, които инсценират всички тези движения?! Погледнете внимателно записа — тежкото комоцио е в рамото. Ако това е комоцио — мама мия! Цялата работа я изтърва съдията. Очаквах, че като е тук шефът на съдиите, ще има ред, а то какво се случи?! "Локомотив" загуби заради един симулант“, каза Христо Крушарски, собственик на "Локомотив" (Пд).
Гледах записа и мога да кажа, че ме е срам. Надявам се камерите да са хванали извършителя и да си получи забраната. За поредната жълта свинщина в гостуващия сектор не ми се и пише дори.