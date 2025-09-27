Една от препоръките на мисията на МВФ от миналата седмица е „охлаждане на ръста на заплатите в обществения сектор“. Не за пръв път ИПИ коментира натрупването на рискове за фискалната стабилност в резултат на необмислени решения за увеличение на разходите, и особено – на заплатите в секторите отбрана и сигурност през последната година. Стартът на обсъжданията за Бюджет ’26 е подходящ момент да потърсим макроикономически основания в дискусията. Казано по-просто – време ли е за замразяване на заплатите в публичния сектор, отчитайки динамиката на възнагражденията и икономическите тенденции в периода от последната година преди пандемията досега?
Ето какво показват данните за промяната на разходите за труд в секторите администрация и сигурност, както и образование и здравеопазване, които също са в голяма степен финансирани с публични средства.
За периода от второто тримесечие на 2019 г. до второто тримесечие на 2025 г. България отчита най-висок номинален ръст на заплатите на заетите в публичната администрация и сигурността в Европейския съюз – 116% или повече от удвояване. За същия период номиналният ръст на БВП е нараснал със 79,6% – също доста висок темп, но все пак с над 36 процентни пункта по-нисък.
Всички страни в топ 10 по ръст на заплатите в администрацията са от Централна и Източна Европа – конвергенцията на доходите е факт и България попада в общата тенденция. Все пак няма друга страна с удвояване на възнагражденията на държавните служители, а в няколко страни ръстът е по-нисък от нарастването на БВП за периода. Изключение от тренда е Чехия, където увеличението на заплатите в администрацията е „едва“ 30%.
На другия край на подредбата са страните от т.нар. Стара Европа – там увеличението на заплащането на администрацията е до 20% (в 6 страни) и между 20 и 30% (в още 6). На дъното са Италия и Германия с ръст от едва малко над 12%. Там заплатите растат с по-нисък темп от растежа на икономиката за периода.
България е на второ място по увеличение на средната заплата в образованието (със 122%) и на четвърто – в здравеопазването (със 100%). Прави впечатление, че в много от страните ръста на заплатите в тези два сектора – до голяма степен финансирани с публични средства – изпреварва този в администрацията и сигурността.
В бизнес сектора като цяло възнагражденията също растат с бързи темпове в целия регион, а България отново е лидер с близо 98%. Трябва да се отбележи обаче, че в повечето страни заплатите в частния сектор растат по-бавно от тези в администрацията. В
България обаче ръстът в администрацията е с над 18 процентни пункта по-висок – такава голяма разлика „в полза“ на държавните служители виждаме само в Хърватия и Полша от страните в региона.
С други думи тенденциите заплатите да растат изпреварващо спрямо икономиката, тези в публичния сектор да растат по-бързо от тези в частния и обвързването на възнаграждения в публичния сектор с автоматични механизми е време да бъдат прекратени или поне сериозно преосмислени. В противен случай скоро ще имаме не само бюджетен, но и икономически проблем.
По материала работиха Лъчезар Богданов и Радостин Дяков, стажант в ИПИ.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
9 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Не е време. Заплатите в публичния сектор както и заплатите на всички работници и служители, които се изплащат от бюджета трябва да са съобразени с възможностите на бюджета. Според възможностите на бюджета се определят длъжностите и броя на работниците и служителите в публичния сектрор, държавна и общинска администрацияи т.н., т.е. бюджетми служби, служители и работници. Разбира се това не може да бъде реалност. Държавата и общините не са в състояние да редуцират раздутите щатове и заплати. Напротив, създават се много поводи и предпоставки за увеличаване бройките и заплатите. И за купуване на гласове.
Не може. Не става. Властта ще остане без купения си съд, служвби и полиция, без свои добре платени верни хора и пари за рушвети , корупция, медии и избори. Държава ще пропадне.
Стефчо, не че нещо мой ама никой не бачка без стимул! Еле пък в държавната администрация дето болничните са като платен отпуск. Направиш ли заплатата еднаква без оглед на свършеното се връщаш при бай Тошо! Тъкмо малко се поизлеква администрацията и ти искаш да я разболееш пак. Ще станат пак болнави и трябва за всяко място да назначаваме по двама за да свършат нещо. Глупостите за шапката няма смисъл да се коментират - нито в частния, нито в държавния сектор има логика всеки льольо да прави каквото си науми, без да пита началника и това може би защото началника за това го има, не само за да лапка кинти.
И то веднага!
Не замразяване, а изсветляване. Основните заплати в момента масово се държат непоносимо ниски, а остатъкът, нужен за нормално човешко същвствуване се добавя под формата на всякакви "бонуси" и "надбавки" под разнообразни, административно звучащи предлози: командировъчни, дневни, надбавки за старшинство, коледно-великденски-първомайско-трифонзарезански бонуси, петнайста заплата, ... Целият номер е, че тия надбавки и бонуси много бързо и лесно могат да бъдат спрени от началството …
- например ако служителят не слушка, ако вземе нещо, че си свърши съвестно работата и накриви шапката на някое аверче я на началника, я на министъра, я на някой друг от Тиквено-Свинската феодална аристокрация... или пък просто ако вземе, че не гласува "правилно" на някои избори. Найс, а?
Категорично да !
Рано е за замразяване на заплатите в публичния сектор. Когато (ако) суверенът даде изпълнителната власт в юмруците на Румен Решетников – тогава. Това е положението, след като в България сме останали (критична?) маса хора, които предпочитаме розовия захарен памук на клечка пред истината, подмяната пред промяната, „стена срещу покварата“ пред стена срещу руските дронове.