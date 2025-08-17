Времето през новата седмица: Слънце, тук-там дъжд и понижение на температурите с 5-7 градуса

В неделя, 17 август е слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.
В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, в понеделник сутринта ще бъде предимно слънчево, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Северна България ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. По-интензивни ще са в планинските райони. Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен и временно силен и с него ще нахлува по-студен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 28°.
Атмосферното налягане ще се повиши и ще се доближи до средното за месеца.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 30°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и след обяд на много места в масивите от Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра - около 14°.
През нощта срещу вторник в Централна България и Лудогорието все още ще има валежи и гръмотевици. Във вторник въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места - в Централна и Източна България. Вятърът отново ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.
Температурите ще се понижат общо за двата дни с 5-7 градуса.
В сряда ще преобладава слънчево и почти тихо време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна - в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.
В петък ще бъде предимно слънчево. Вятърът с южна компонента ще се усили и температурите ще се повишат още; преобладаващите максимални ще бъдат между 32° и 37°.
В събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми, има условия за градушки. Ще започне и понижение на температурите.
