Времето: слънчево и топло до средата на новата седмица

Сутринта в неделя ще бъде хладно с минимални температури между 10 и 15°, в София - около 11. Дневните ще са с още градус по-високи спрямо вчера - между 26 и 31°, в София - около 28.
 
Преди обяд в Източна България ще бъде с ниска облачност, но през деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен източен вятър, съобщи БНТ.
 
Слънчево ще е по Черноморието, преди обяд, главно над южното крайбрежие, с ниска облачност. Вятърът ще е с посока от изток, до умерен. Максималните температури ще са от 24 до 28°. Температурата на морската вода е 23-24°. Вълнението на морето първоначално ще отслабне, но към края на деня отново ще се усили до 3 бала.
 
В планините също ще преобладава слънчево време.
 
През новата седмица сутрин ще остане доста хладно, но дневните температури ще продължат да се повишават. Ще бъде слънчево, с изключение на източните райни в часовете до обяд - там ще бъде със значителна ниска облачност.
 
В сряда ще започне да се увеличава и високата и средна облачност. В четвъртък заоблачаването ще продължи и на места, главно в източните и в планинските райони се очакват валежи, предимно слаби.
 
Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и дневните температури ще се понижат с 5 до 7 градуса.

