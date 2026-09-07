Времето: Слънце и валежи в края на седмицата

Ще бъде слънчево, в сутрешните часове в източната половина от страната - с ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб, съобщи БНТ.
Минималните температури ще бъдат между 11° и 20°, в София - около 11°, а максималните - между 26° и 31°, в София - около 28°.
По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 25° до 27°. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще е ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.
Във вторник и сряда ще се задържи слънчево, а температурите постепенно ще се повишават.
В четвъртък ще има по-значителна облачност и на отделни места в западните райони ще превали, а в планините и ще прегърми. Затоплянето ще продължи.
В петък валежи и гръмотевични бури ще има на много места в Западна и Централна България. На изток ще преобладава слънчево време, с малка вероятност за валежи.
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