Времето: захлаждане, но от сряда - отново слънце

В понеделник с преминаването на студен атмосферен фронт от запад на изток облачността над страната ще продължи да се увеличава и ще има валежи от дъжд, по-съществени в Източна България, където и в отделни райони ще са придружени с гръмотевици, сочи прогнозата на НИМХ.

Около и след обяд над северозападните райони облачността ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°, съобщи БНР.

Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България.

Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево.

Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.