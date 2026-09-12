Времето: Захлаждане, валежи, гръмотевици и градушки

В следобедните часове в Западна и в Централна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Валежите се очакват на много места там. Ще бъдат интензивни, макар и кратки, ще има гръмотевични бури и градушки, съобщи БНТ.

След обяд в цялата страна вятърът ще се ориентира от северозапад. Температурите ще започнат да се понижават и максималните ще са от 26° - 27° в Северозападна България до 33° - 34° на югоизток, в София – около 27°.

Над Черноморието през деня ще е слънчево. Привечер от запад облачността ще се увеличава, а през нощта валежите ще достигнат и източните райони от страната. Ще духа умерен югоизточен вятър, който до вечерта също ще се ориентира от запад-северозапад. Температурите ще са от 27° до 29°. Морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала.

В планините ще е облачно. На много места в масивите в Западна и в Централна България се очакват валежи, гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Температурите ще се понижават и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 15°.

В неделя валежи и гръмотевици се очакват вече в източната половина от страната. С тенденция към приключване. В Западна България ще има доста слънчеви часове. Температурите ще са от 18° в североизточните райони до 27° в северозападните и крайните югозападни.

В понеделник ще е слънчево, вероятността за валежи е малка, вятърът ще отслабне.

Облачно ще бъде обаче на 15 септември – вторник. Ще има превалявания, макар и слаби. Температурите сутринта ще са от 11° до 16°, следобед – от 20° до 25°.

В сряда ще превалява главно в планините, сутринта ще е доста хладно и мъгливо, но следобед ще започне затопляне.