Все повече ученици с висок бал избират дуално обучение

Инж. Любомира Вълкова е директор на Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив. Гимназията подготвя техници и специалисти в областта на електротехническата промишленост, електронната промишленост и информационните технологии и е наследник на основания през 1962 г. Техникум по електротехника.

Г-жо Вълкова, как бихте описали постигнатите резултати от въвеждането на дуалното обучение в ПГЕЕ – Пловдив, до този момент?

От 2018 г. до сега ПГЕЕ – Пловдив, се утвърди като едно от водещите училища в региона, които успешно прилагат дуална система на обучение. В момента в гимназията има такива паралелки от осми до дванадесети клас по специалности "Микропроцесорна техника", "Електрообзавеждане на производството", "Автоматизация на непрекъснати производства" и "Компютърни мрежи".

Дуалното обучение предоставя възможност за постигане на синергична връзка между теоретичната и практическата подготовка на учениците, като осигурява естествен преход от учебните кабинети към реалната среда за практическа реализация на техните знания. Тази форма на обучение позволява професионалното образование да остава адекватно на актуалните потребности на икономиката, като същевременно гарантира успешната реализация на учениците след тяхното дипломиране.

Приемът в ПГЕЕ през последните години показва, че паралелките с дуална система на обучение са все по-предпочитани от учениците с най-висок бал, което обективно свидетелства, че този формат е успешен.

Кои са най-големите ползи за учениците от участието им в дуална форма на обучение?

Учениците придобиват реален практически опит и навици още докато учат, като същевременно затвърждават и разширяват теоретичната си подготовка. Работейки със съвременна техника в реална производствена среда, те придобиват увереност, отговорност, технологична култура и дисциплина, което ги формира като конкурентноспособни млади специалисти. Възнаграждението, което учениците получават за труда си, също значително повишава мотивацията им

Какви партньорства с бизнеса сте изградили и как те подпомагат практическата подготовка на учениците?

ПГЕЕ развива успешно партньорство с водещи фирми от Пловдив и региона в сферата на електрониката, автоматизацията и други области на индустрията, които осигуряват реална високотехнологична работна среда, ментори и оборудване за провеждане на практическата подготовка на учениците от паралелките с дуална система на обучение.

Тъй като подготовката на наставниците е отговорност на гимназията, ние организираме менторски обучения за определените от фирмите партньори наставници

Друго важно направление от съвместната ни работа е адаптирането на учебните програми за практическо обучение в съответствие с профилите на дейност на съответните компании, за да се гарантират в най-голяма степен актуалността и адекватността на подготовката на учениците, както и възможностите за тяхната бъдеща реализация.

Нашите партньори подкрепят учениците и извън учебните часове – подпомагат тяхното участие в национални състезания, като "Младежко техническо творчество" в Горна Оряховица и "Енергетиката и ние" във Варна. Наставниците от фирмите често са и ръководители на дипломни проекти, което допълнително мотивира младите хора и им дава увереност да развиват своя потенциал.

С какви трудности се сблъскахте при стартирането и утвърждаването на дуалното образование в училището?

Основната трудност, пред която бяхме изправени в самото начало, беше да успеем да убедим както родителите, така и учениците в предимствата на новата форма на обучение. Съществено предизвикателство беше също така и синхронизирането на учебния план с графиците на фирмите партньори, но добрите резултати оправдаха всички усилия.

Как реагират родителите на възможността децата им да учат и работят едновременно?

С доверие. Родителите виждат, че децата им придобиват умения и стават по-организирани, дисциплинирани и мотивирани

Какво е мнението на работодателите за подготовката и мотивацията на учениците, включени в дуална система

Нашите партньори оценяват високо ангажираността и старанието на учениците. Младите хора демонстрират инициативност, усвояват бързо нови знания и умения и често след дипломирането си остават на работа в компаниите, където са се обучавали.

По какъв начин дуалното образование подпомага професионалната реализация на младите хора след завършване? Служи ли за основа на продължаващо образование?

Много от завършилите ученци започват работа веднага след дипломирането си и се реализират успешно благодарение на получената подготовка. Други избират да продължат образованието си във висши учебни заведения, като често отново избират студентски стажове в същите фирми, където вече са били на практическо обучение в реална работна среда. Това създава трайна и успешна връзка между училище, университет и бизнес.

Какви промени в учебната програма и организацията на учебния процес се наложиха, за да бъде успешно приложено дуалното обучение?

Основната промяна се обуславя от непосредственото участие на представители на фирмите партньори в разработването на учебните програми за практическо обучение. По този начин за всяка от дуалните паралелки се отчитат както спецификата на конкретната специалност и държавните образователни стандарти, така също и реалните условия за провеждане на практическата подготовка на учениците.

Специалността "Микропроцесорна техника" подготвя учениците да се справят с различни аспекти на проектирането, програмирането и използването на микропроцесори и микроконтролери.Успешната реализация на тази форма на обучение изисква системна ангажираност и гъвкавост от страна на ръководството и преподавателския състав на гимназията. Необходима е непрекъсната, целенасочена и всеобхватна координация с фирмите партньори, за да се гарантира висока ефективност на обучението.

Какви перспективи виждате за развитие на дуалното образование в Пловдив и в България като цяло?

Моделът има бъдеще и потенциал за развитие и усъвършенстване. Все повече фирми проявяват интерес за участие в програми за дуално обучение, а учениците и техните родители виждат смисъла на професионалното образование, и в частност на дуалното обучение, както и привлекателни перспективи за реализация. Реалната икономика се нуждае изключително много от подготвени и мотивирани млади специалисти, а тази форма на обучение осигурява изграждането на такива на базата на ефективно обединяване на ресурсите на образователната система и бизнеса, с отчитане на интересите на всички участници. Очакваме разширяване на обхвата на това взаимодействие във все повече направления.

Какви са следващите цели и амбиции на гимназията в посока надграждане на постигнатото до момента?

По отношение на дуалното обучение наша основна цел е да разширяваме партньорската мрежа и да работим с все повече водещи компании, осигурявайки на учениците си възможно най-добрите условия за професионална интеграция. В ПГЕЕ – Пловдив, винаги сме се стремили да развиваме професии с бъдеще, да осигуряваме модерна учебна среда, високо качество на обучението и да подготвяме млади хора, които са конкурентоспособни на пазара на труда и се реализират успешно.