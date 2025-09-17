Все така няма пари за зелени иновации, стартъпи искат фонд за привличане на капитали

В България продължават да се създават зелени иновации на световно ниво, които имат потенциала да помогнат за просперитета на икономиката и на обществото и за опазване на природата. Но също така фирмите и организациите с климатични пробиви нямат достъп до адекватно финансиране за разгръщане на изобретените от тях идеи, процеси, модели, продукти или методи, които биха намалили последиците от човешката дейност върху околната среда. Затова те настояват държавата да създаде зелен фонд в рамките на Фонда на фондовете, който да привлича рискови инвестиции. Също така може да се въведе механизъм за стимулиране на банките да подкрепят при облекчени условия развитието на зелени производствени иновации.

Това сочат данните от второто издание на проучването "Зелени решения от България", изготвено и представено от MOVE.BG по време на конференция "Re:Think Green", провела се във вторник.

Почти 40% от зелените стартъпи и от зелените граждански организации и над 30% от зелените научни проекти създават т.нар. пробивни иновации в областта на кръговата иконолика и опазването на природните ресурси. Но освен трудности с финансирането, срещат проблеми и с ограничения човешки ресурс, с достъпа до международни мрежи, с липсата на заинтересованост от институциите към зелените иновации и зеленото развитие, както и трудности в сътрудничеството с големия бизнес.

Изследването показва още, че средата за развитието на зелени иновации не се е подобрила спрямо миналата година и представителите на държавните институции на национално и на местно ниво неглижират сектора.

Стартъпите представляват най-динамичната част от екосистемата на зелените иновации в България. Характерно за тях е, че в преобладаващата си част попадат в категорията на микропредприятията – 80% от анкетираните имат до 10 служители, а 52.7% са с екипи от едва 1 до 3 души. Този профил показва ограничен капацитет по отношение на ресурси и разширяване, но едновременно с това се наблюдава висока гъвкавост и способност за бързо адаптиране към нови тенденции и пазарни условия. Зеленият малък и среден бизнес е насочен към кръговата икономика и управление на отпадъци (60%), енергия и енергийна ефективност (32.7%), климатични решения (30.9%), природно-базирани решения и ESG политики (23–27%).

Финансирането е основен проблем пред развитието на зелените стартъпи - едва 21.8% са привлекли рисков капитал, а 58% разчитат на собствени средства. 41.8% изобщо не са успели да си осигурят външно финансиране, 34 % са привлекли капитал до 100 000 евро, а едва 12.8% - над 1 милион евро. Това възпрепятства разгръщането на потенциала на зелените стартъпи и затова е настояването за зелен фонд, които да подкрепя и осигурява инвеститири в екологични пректи.

При зелените граждански организации пролемите са сходни - близо една четвърт (22.9%) работят изцяло на доброволчески принцип без нает персонал. Общо над 70% от организациите имат до 10 служители, а над половината от тях (54.2%) разчитат на европейски грантове и проекти. Сходен дял (56.3%) се оправят със собствени средства, дарителски кампании и спонсорства. Партньорствата с бизнеса са слабо застъпени (16.7%). Липсата на дългосрочно и стабилно финансиране е критичен проблем за 70.8% от гражданските организации.

Научните зелени организации също също са екипи до десет души, чиято дейност също е насочена основно към кръговата икономика и управлението на отпадъците (46.9%), следвани от биоикономиката, води и климат (34.4%), енергетика, земеделие и храни (28.1%), както и биоразнообразие (25%). Наблюдава се обаче ръст на интердисциплинарните проекти, които съчетават елементи на прецизно земеделие, дигитални технологии, природно-базирани решения и устойчиво управление на екосистемите.

Над 32% от зелените научни проекти, участвали в изследването, създават иновации в нов сектор на приложение (интердисциплинарност), 17.9% работят по пробивни иновации, а 14.3% по социални иновации. Малко над 35% от научните проекти надграждат позната иновация, като я правят по- ефективна, евтина или достъпна. Проблемите с научния трансфер остават нерешени и тази година. Едва 25% от научните разработки, насочени към пазара, реално достигат до комерсиализация. Над половината (53.6%) остават изолирани в академичната сфера, сочи още изследването.

То дава над 30 препоръки, сред които е създаването на онлайн платформа, посветена на климатичните политики и политиките за декарбонизация - например Национален портал “Климат”, в който да се публикува и актуализира постоянно информация за климатичните промени и за климатичните политики, как те засягат отделните заинтересовани страни и общините, какви са възможностите за финансиране.