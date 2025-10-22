Всеки пети шофьор не осъзнава, че има проблем със зрението

Голяма част от шофьорите в България признават, че не виждат достатъчно добре, но не предприемат нищо, но всеки пети водъч на пътя дори не осъзнава, че има проблем със зрението, а над 90% от информацията при шофиране е визуална и влошения поглед на пътя има значинелет принос за катастрофите.

Това сочи проучване сред 602 шофьори у нас, проведено по време на кампанията "Дай път на зрението“, организирана от Националната асоциация на оптиките (НАО) в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Ключовата и най-притеснителна констатация е драстичното разминаване между субективната преценка на водачите и обективната реалност. Докато 52.5% от участниците заявяват, че не виждат достатъчно добре, обективният скрининг показва, че реалната нужда от корекция на зрението е при 71.8% от тях. Това означава че приблизително всеки пети шофьор (19.3%) е на пътя с компрометирано зрение, без дори да го осъзнава, което го превръща в "скрита заплаха".

Едва 19.6% от участниците имат перфектна зрителна острота, а над 65% имат астигматизъм – състояние, което сериозно влошава качеството на зрението при нощно шофиране.

Проучването разкрива и друга тревожна тенденция - опитните водачи, с над 15 години стаж, често подценяват влошаването на зрението си с възрастта и не търсят навременна помощ.

”Проблемът не е само в това, че шофьорите не виждат добре, а че голяма част от тях не знаят, че не виждат добре.“, заявяват представители на НАО.

Проучвания на Европейския съвет по оптометрия и оптика (ECOO) показват, че лошото зрение е допринасящ фактор за значителен брой пътнотранспортни произшествия, отбелязват от асоциацията. Тя посочва, че намалената зрителна острота пряко влияе върху времето за реакция и дава пример как шофьор с намалено зрение може да се нуждае от до 3 секунди повече, за да разчете пътен знак или да идентифицира опасност. При скорост от 90 км/ч, това означава изминаване на допълнителни 75 метра преди предприемане на действие – дистанция, която често е фатална.

Кампанията "Дай път на зрението" цели повишаване на обществената информираност относно критичната роля на доброто зрение за безопасността на пътя. Освен събирането на данни за състоянието на зрението на водачите, основен акцент е поставен и върху лична отговорност и осъзнаването на важността на зрението за безопасността на пътя.

Кампанията "Дай път на зрението" постигна своята цел, като не само успешно идентифицира и измери мащаба на един сериозен фактор за пътния травматизъм, но и създаде статистическа база данни за очното здраве на шофьорите. Резултатите не са просто статистика – те са аларма.