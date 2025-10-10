Всички бързи влакове у нас вече са с "умни" локомотиви

Всички бързи влакове у нас вече се обслужват от локомотивите Siemens Smartron. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който въведе днес в експлоатация три нови електрически локомотива.

Новите машини са кръстени на български личности, които имат принос към железницата - Георги Икономов, Захари Стоянов и Борис Колчев, каза Караджов. Досега новите "умни" локомотиви носеха имена на български царе и ханове.

Още от днес новите локомотиви ще поемат своите дежурства. Два от тях се отправят към Бургас, а третият - към Русе, посочи Караджов.

"Целта на българските железници е да бъдат осигурени нови и надеждни локомотиви. Такива, които не се запалват, не се повреждат и не изгарят трансформаторите си. Това ще намали закъсненията и ще ги направи значително по-енергийно ефективни", заяви вицепремиерът.

Новите машини са част от договор за доставка на 10 локомотива на обща стойност малко над 91 млн. лева. Той беше подписан в края на 2023 г.

С получаването на новите 3, общият брой на локомотивите Siemens Smartron в състава на БДЖ вече е 24. Последният "умен" локомотив по договора ще бъде доставен преди края на 2025 г., посочват от транспортното министерство.

Локомотивите Siemens Smartron са оборудвани с най-съвременни технологии за безопасност на движението, които значително намаляват риска от инциденти.

"Въпреки че преодоляването на предизвикателствата в железопътния сектор е сложен процес, ние вече търсим варианти за закупуване или наемане на нови пътнически вагони и резервни такива, за да отговорим на нарастващото търсене", съобщи Гроздан Караджов.

Той посочи, че до края на годината недостигът на пътнически вагони ще достигне 70 и се разглеждат възможности за кандидатстване по климатичния фонд на ЕС с цел подобряване на транспортната инфраструктура и намаляване на социалните неравенства в по-бедни региони.