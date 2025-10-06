 Прескочи към основното съдържание
"Всички да ДЕЙСТВАТ БЪРЗО". Тръмп призова за бързи преговори между Израел и "Хамас"

Газа, сн. ЕПА/БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с "Хамас" за слагане на край на войната, водена от Израел в ивицата Газа, и за освобождаване на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение, напредват бързо, предаде Ройтерс.
 
"Тези преговори са много успешни и протичат бързо. Техническите екипи ще се срещнат отново (днес) в Египет, за да обсъдят и изяснят последните подробности. Казаха ми, че първата фаза трябва да приключи тази седмица и моля всички да ДЕЙСТВАТ БЪРЗО", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
 
Главният преговарящ от страна на "Хамас" Халил ал Хая е пристигнал вчера в Египет начело на делегация, която е предвидено да започне непреки преговори с Израел, съобщи междувременно ислямисткото движение, цитирано от Франс прес.
 

В изявлението се уточнява, че ще бъдат обсъдени "механизмите за прекратяване на огъня, изтеглянето на окупационните сили и размяна на затворници".
 
Срещите, насрочени за днес в египетския курорт Шарм ел Шейх, ще бъдат първите, на които Ал Хая ще присъства, откакто Израел нанесе удари по него и други лидери на "Хамас" в катарската столица Доха миналия месец, отбелязва АФП, цитирана от БТА.
 
Главният преговарящ от страна на "Хамас" наруши мълчанието си вчера с предварително записано телевизионно интервю в Катар, който посредничи за няколко кръга преговори с Египет и Съединените щати.
 
Разговорите днес ще се водят въз основа на плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа. Президентът на САЩ изпрати своя специален пратеник Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър в Египет, за да помогнат за уговаряне на условията, при които ще бъдат освободени оставащите в плен хора, отвлечени по време на атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
 
Израелската делегация ще замине за Шарм ел Шейх днес, съобщиха по-рано от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

  1. ASSHOW
    #1

    Мирно бързо, че в Осло ми се ходи

