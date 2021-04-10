Всички избрани депутати бяха обявени от ЦИК

Централната избирателна комисия публикува в събота списъка с всички избраните депутати в 45-ото Народно събрание
Mediapool публикува техните имена по многомандатни избирателни райони
Благоевград (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
Стефан Апостолов Апостолов
Александър Иванов Мацурев
Георги Запрев Динев
Стоян Костадинов Стоев
Има такъв народ
Илко Стоянов Стоянов
Георги Захаринин Попов
БСП
Георги Георгиев Михайлов
Богдан Емилов Боцев
ДПС
Халил Реджепов Летифов
Елхан Мехмедов Кълков
Демократична България
Иван Йорданов Димитров
Бургас (14 мандата)
ГЕРБ-СДС
Любен Любенов Дилов
Ивелина Веселинова Василева
Деница Пламенова Николова
Димитър Бойчев Петров
Има такъв народ
Ивайло Ванев Вълчев
Димитър Стоянов Гърдев
Александър Стайков Марков
БСП
Петър Георгиев Кънев
Тодор Байчев Байчев
ДПС
Севим Исмаил Али
Ешереф Кязим Ешереф
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Димитър Георгиев Найденов
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Живко Иванов Табаков
Драгомир Георгиев Ошавков
Варна (15 мандата)
ГЕРБ-СДС
Славена Димитрова Точева
Страцимир Илков Павлов
Таня Тодорова Петрова
Павел Алексеев Христов
Владимир Славчев Вълев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Любомир Антонов Каримански
Бойко Петров Кафеджиев
Ивайло Красимиров Кожухаров
Кирил Сашев Симеонов
БСП
Борислав Гуцанов Гуцанов
Филчо Кръстев Филев
ДПС
Ерджан Себайтин Ебатин
Демократична България
Стоян Александров Михалев
Стела Димитрова Николова
Изправи се! Мутри вън!
Татяна Дончева Тотева
Велико Търново (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
Костадин Георгиев Ангелов
Димитър Стойков Николов
БСП
Явор Руменов Божанков
Весела Николаева Лечева
Има такъв народ
Момчил Кунчев Иванов
Христо Михайлов Дочев
ДПС
Мастън Османов Мастънов
Демократична България- обединение
Калоян Милков Янков
Видин (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Росица Любенова Кирова
БСП
Филип Стефанов Попов
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Иво Георгиев Атанасов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Любен Иванов Иванов
Враца (6 мандата)
БСП
Анастас Маринов Попдимитров
ДПС
Йордан Кирилов Цонев
ГЕРБ-СДС
Петя Цветанова Аврамова
Красен Георгиев Кръстев
ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Иван Василев Хиновски
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!!
Андрей Христов Вълчев
Габрово (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Томислав Пейков Дончев
Невена Евстатиева Минева
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Деляна Валериева Пешева
БСП
Крум Георгиев Дончев
Добрич (6 мандата)
ГЕРБ-СДС
Деница Евгениева Сачева
Красимир Христов Николов
БСП
Мая Йорданова Димитрова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Дилян Господинов Господинов
ДПС
Хасан Ахмед Адемов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Албена Симеонова Върбанова
Кърджали (5 мандата)
ГЕРБ-СДС
Цвета Вълчева Караянчева
ДПС
Мукаддес Юсуф Налбант
Байрам Юзкан Байрам
Адлен Шукри Шевкед
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Максим Колев Генчев
Кюстендил (4 мандата)
БСП
Румен Николов Георгиев
ГЕРБ-СДС
Христо Богомилов Терзийски
Михаела Ясенова Крумова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Антон Йорданов Адамов.
Ловеч (5 мандата)
ГЕРБ-СДС
Николай Нанков Нанков
Иван Николов Миховски
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Цветелина Николаева Георгиева
БСП
Ирена Тодорова Анастасова
ДПС
Рушен Мехмед Риза
Монтана (5 мандата)
ГЕРБ-СДС
Ирена Методиева Димова
Илия Димитров Лазаров
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Пламен Николаев Абровски
БСП
Атанас Петров Костадинов
ДПС
Димитър Иванов Аврамов
Пазарджик (9 мандата)
ГЕРБ-СДС
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
Димитър Иванов Гечев
Стефан Неделчев Мирев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Станислав Светозаров Балабанов
Тодор Василев Василев
БСП
Пламен Иванов Милев
Петя Николаева Цанкова
ДПС
Юмер Мустафа Хамза
Сергей Манушов Кичиков
Перник (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Кирил Миланов Ананиев
Десислава Христова Ахладова - Атанасова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Галя Маринова Бърдарска
БСП
Стоян Михайлов Мирчев
Плевен (9 мандата)
ГЕРБ-СДС
Григор Ангелов Горчев
Александър Богданов Николов
Пламен Тачев Петров
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Радостин Петев Василев
Александър Атанасов Александров
Юлия Георгиева Чортленева
БСП
Румен Василев Гечев
Илиян Славейков Йончев
ДПС
Велислава Иванова Кръстева
Пловдив - град (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
Иван Борисов Тотев
Вежди Летиф Рашидов
Радомир Петров Чолаков
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Антоанета Андонова Стефанова
Теодора Маргаритова Пенева
БСП
Иво Ангелов Христов
Иван Богомилов Петков
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Манол Костадинов Пейков
Ивайло Пеев Старибратов
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Мария Василева Капон .
Пловдив - област (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
Дани Стефанова Каназирева
Младен Николов Шишков
Данка Евстатиева Зидарова - Люртова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Танер Кадир Тюркоглу
Лъчезар Иванов Бакърджиев
БСП
Манол Трифонов Генов
Веска Маринова Ненчева
Енко Георгиев Найденов
ДПС
Рамадан Байрам Аталай
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Велизар Матеев Шаламанов
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“
Румен Маринов Йончев
Разград (4 мандата)
ДПС
Ахмед Реджебов Ахмедов
Денис Юнал Татар
ГЕРБ-СДС
Десислава Вълчева Атанасова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Драгомир Стефанов Петров
Русе (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
Красен Кирилов Кралев
Пламен Дулчев Нунев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Светлин Костов Стоянов
Васил Йорданов Георгиев
БСП
Крум Зарков
Георги Стоилов
ДПС
Бюрхан Илиязов Абазов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Митко Христов Кунчев
Силистра (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Тодор Стаматов Тодоров
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Петър Христов Димитров
БСП
Вяра Емилова Йорданова
ДПС
Джевдет Ибрям Чакъров
Сливен (6 мандата)
ГЕРБ-СДС
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Владимир Стоянов Русев
БСП
Атанас Зафиров Зафиров
ДПС
Хатидже Мехмедова Георгиева
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Димитър Петров Сяров
Смолян (4 мандата)
ГЕРБ
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Александър Николов Вълчев
БСП
Александър Тихомиров Симов
ДПС
Хайри Реджебов Садъков
23-и МИР - София (16 мандата)
ГЕРБ
Румен Димитров Христов
Александър Руменов Ненков
Димитър Борисов Главчев
Милена Цветанова Дамянова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Андрей Иванов Чорбанов
Ива Митева Йорданова-Рупчева
Андрей Николаев Михайлов
БСП
Христо Танчев Проданов
Благовест Кирилов Кирилов
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Атанас Петров Атанасов
Антоанета Димитрова Цонева
Петър Ясенов Маринов
Надежда Георгиева Йорданова
Георги Йорданов Ганев
Иван Георгиев Велов
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Мая Божидарова Манолова - Найденова
24-и МИР - София (12 мандата)
ГЕРБ-СДС
Росен Димитров Желязков
Тома Любомиров Биков
Евгения Бисерова Алексиева
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Мика Михайлова Зайкова
Николай Стефанов Радулов
БСП
Георги Страхилов Свиленски
Борис Цветков Цветков
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Владислав Панчев Панев
Ивaйло Николаев Мирчев
Мартин Димитров Димитров
Цецка Георгиева Бачкова
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Арман Агоп Бабикян
25-и МИР - София (14 мандата)
ГЕРБ-СДС
Даниел Павлов Митов
Анна Василева Александрова
Лъчезар Богомилов Иванов
Христо Георгиев Гаджев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Филип Маринов Станев
Пламен Иванов Данаилов
Пламен Николаев Николов
БСП
Корнелия Петрова Нинова
Иван Йорданов Димитров-Гранитски
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Христо Любомиров Иванов
Борислав Димитров Сандов
Бонка Сергеева Василева
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Николай Димитров Хаджигенов
Валентина Василева Василева - Филаделфевс
26-и МИР - София - област (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
Младен Найденов Маринов
Валентин Мирчов Милушев
Николина Панайотова Ангелкова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Виктория Димитрова Василева
Георги Станчев Георгиев
БСП
Иван Ивайлов Ченчев
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Александър Димитров Симидчиев
ДПС
Цветан Иванов Енчев
Стара Загора (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
Красимир Георгиев Вълчев
Маноил Минчев Манев
Илиана Петкова Жекова
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Станислав Тодоров Трифонов
Тихомир Гочев Тенев
Живка Михалева Железова
БСП
Георги Янчев Гьоков
Драгомир Велков Стойнев
ДПС
Тунджай Рамадан Йозтюрк
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Атанас Владиславов Славов
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Светослав Бончев Колев
Търговище (4 мандата)
БСП
Кольо Йорданов Милев
ДПС
Джейхан Хасанов Ибрямов
Имрен Исметова Мехмедова
ГЕРБ-СДС
Теменужка Петрова Петкова
Хасково (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
Георги Тенев Станков
Делян Александров Добрев
Сашо Тодоров Савов
БСП
Велизар Пенков Енчев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Силви Кирилов Петров
ДПС
Сезгин Юсеин Мехмед
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Катя Максимова Панева
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Минко Велчев Ангелов
Шумен (6 мандата)
ГЕРБ-СДС
Красимир Георгиев Вълчев
Илтер Бейзатов Садъков
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Йордан Свеженов Стоянов
БСП
Иван Валентинов Иванов
ДПС
Мустафа Сали Карадайъ
Хамид Бари Хамид
Ямбол (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Димитър Руменов Рунков
ИМА ТАКЪВ НАРОД
Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
БСП
Кристиан Иванов Вигенин
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
Станчо Димитров Ставрев
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