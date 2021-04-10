Всички избрани депутати бяха обявени от ЦИК

Експертен кабинет до декември с мандат на ГЕРБ.

Кабинет с мандат на Слави Трифонов плюс ДБ и ИСМВ, подкрепен от БСП.

Кабинет с мандат на Слави Трифонов плюс ДБ и ИСМВ, подкрепен от ДПС, но без да участват.

Кабинет на ГЕРБ, БСП и ДПС.

Служебен кабинет на президента и предсрочни избори.