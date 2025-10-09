Всичките 249 жп гари у нас ще са със зарядни станции за електромобили

Всички 249 железопътни гари в страната ще имат зарядни станции за електрически автомобили. Мощността им ще е голяма - 600 киловата, което дава възможност за бързо зареждане на колите. До зарядните станции ще има неограничен достъп за частни пътнически и товарни превозни средства.

Първите 35 станции ще са факт до няколко месеца, като през първата година ще бъдат инвестирани 10 млн. лв. от държавният електропреносен оператор.

Това съобщиха вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов и енергийният министър Жечо Станков при подписването на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД) и дъщерното му дружество "ЕСО Чардж" ЕАД.

Проектът ще използва съществуващата електромрежа, като зарядните станции ще дават най-ниска цена на потребителите за зареждане на електромобили, каза Караджов без да съобщи какви ще са цените.

Предвижда се изграждането на зарядни станции за електрически автомобили и по магистрала "Струма" от София до ГКПП "Кулата", обеща транспортният министър.

Това няма да е единственият съвместен проект между министерствата на транспорта и енергетиката. В подготовка са още два, каза Караджов.

Подписването на меморандума е пример как едно партньорство между енергийния и транспортния сектор може да даде реални резултати, поставяме началото на стратегическо партньорство, а железопътната инфраструктура се превръща в бъдещ фундамент на електрическа стабилност, заяви Караджов.

За пореден път държавата показва, че министерствата може да дадат добавена стойност, когато се обединят, каза енергийният министър Жечо Станков.

До подписването на Меморандум за сътрудничество между двете министерства се стигна след като ЕСО не срещна разбиране от страна на общините да отделят паркоместа за изграждането на зарядната инфраструктура, така както направи Бургас.

Планът на ЕСО беше до 2030 г . да има близо 250 държавни станции за зареждане на електрически превозни средства с ток от беземисионни източници.

Следващата фаза от съвместния проект с транспортното министерство предвижда инсталирането на 30 МВ слънчеви панели на сградите на НКЖИ, които ще се използват за зареждане на електромобилите.

Намеренията отиват дори по-далеч – полагането на слънчеви панели между релсите, както това сега се прави във Франция и Швейцария, с цел енергията да се ползва от железопътните превозвачи. Това обаче ще стане след като бъде въведен в експлоатация новият подвижен състав, договорен по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Причината е прозаична - влаковете трябва да имат различни от сегашните тоалетни, за да може да произвеждат ток слънчевите панели между релсите.