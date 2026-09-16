Всичко е коз с БЕЛОТ в BET.bg

Белот — играта, която десетилетия наред се играе по български масии - влиза в платформата на BET.bg на 23 септември от 10:00 ч.

Дебютът върви под надслова „Всичко е коз с БЕЛОТ”, а в основата на подгряващата кампания стои ексклузивната „Мисия Белот”. Мисията е създадена специално за старта и залага на стратегията, наддаването и майсторството, като предвижда специални изненади и награди още от първото раздаване.

Белот се присъединява към Свара и Табла - класики, които вече са част от портфолиото на оператора. От BET.bg акцентират върху автентичната атмосфера, динамиката и напрежението, характерни за играта.

Първият анонс е насрочен за 23 септември.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.