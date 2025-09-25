Втори ден депутатите не работят поради липса на кворум

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум.
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.
Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9 часа", каза Наталия Киселова.
Тя обяви, че закрива днешното заседание, което така и не беше открито.
По-рано, при първия опит за започване на заседанието се регистрираха 104 народни представители.
След 15 минути последва втори опит, но той също беше неуспешен, след като не се регистрираха нужните 121 депутати.
В сряда председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието поради липса на кворум почти веднага след началото му.
Ледърт на ГЕРБ Бойко Борисов определи липсата на кворум в пленарната зала като колективна безотговорност. Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ - затова правят тези номера", заяви той.
Няма никакъв проблем, парламентът ще работи, каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ДПС Делян Пеевски. Според него няма кворум, защото има отсъстващи депутати.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Евала! Къде другаде ще им плащат, а те ще си позволяват да не идват на работа.... И защо да идват? Никой не ги държи отговорни, пък тях не ги е срам... К'во пък? Да не са накапани, нещо....
Путинските отпадъци, към които се присъедини и ППДБ, правят риалити шоу, като висят в залата, но не се регистрират.Типично за лумпените.Като искат наистина да бойкотират НС, официално ще напуснат НС и ще призоват към предсрочни избори.Хайде де!Ама гювечът в НС не е за изпускане.
Шарлатани, тичайте за кофи. Че вашите корумпирани кметове и заместници страдат в арестите! Кофите им преливат! ;)