Втори ден депутатите не работят поради липса на кворум

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.

Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9 часа", каза Наталия Киселова.

Тя обяви, че закрива днешното заседание, което така и не беше открито.

По-рано, при първия опит за започване на заседанието се регистрираха 104 народни представители.

След 15 минути последва втори опит, но той също беше неуспешен, след като не се регистрираха нужните 121 депутати.

В сряда председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието поради липса на кворум почти веднага след началото му.

Ледърт на ГЕРБ Бойко Борисов определи липсата на кворум в пленарната зала като колективна безотговорност. Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, Франция и САЩ - затова правят тези номера", заяви той.

Няма никакъв проблем, парламентът ще работи, каза пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ДПС Делян Пеевски. Според него няма кворум, защото има отсъстващи депутати.