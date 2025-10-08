Втори съд реши, че Морфов е незаконно уволнен от Народния театър

И Софийският градски съд съд потвърди, че Александър Морфов е бил незаконно уволнен като главен режисьор на Народния театър "Иван Вазов" от директора Васил Василев в началото на 2023 г., предаде Lex.bg.

Съдът потвърждава решението на първа инстанция на Софийския районен съд от октомври 2024 г., което беше обжалвано от Василев. И сегашното решение на съда обаче не е окончателно и то може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Според магистратите позицията на главния режисьор е основно с художествено-творчески функции и е с ненормирано работно време, като не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни.

Режисьорът беше дисциплинарно уволнен на основание "нарушение на трудовата дисциплина, уронване на доброто име на театъра и нелоялност към работодателя".

Съдът не смята, че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев и в интервю, когато заяви, че "Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов", като приема, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. И двете инстанции на съда смятат, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно.

Хроника на едно уволнение

Режисьорът на "Животът е прекрасен" и "Хъшове" беше уволнен от Народния театър през февруари 2023 г. заради избухналия предходната година скандал с надраскани врати и политически пристрастия.

Конфликтът между режисьора и директора Василев започна в края на 2022 г., когато пиар на културната институция беше дългогодишния пиар на Ахмед Доган и настоящ на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски - Велислава Кръстева.

Мофров призна, че през ноември 2022 г. е надраскал вратата на Кръстева с надписите "ДПС", "изчезвай", "Връзки с обществеността на Ахмед Доган“.

Той открито се обяви против Кръстева, която придружаваше Ахмед Доган до урната на парламентарните избори в началото на октомври 2022 г., когато в ДПС нямаше вътрешнопартийна война.

В началото на 2023 г. Морфов отново изписа вратата на Кръстева, но и тази кабинета на директора Васил Василев. Режисьорът обяви, че това е неговият протест срещу "безмозъчната партийна централа", създадена от Васил Василев в Народния театър, и срещу метода му на управление.

Василев, от своя страна, заяви, че политически назначения в Народния театър няма. Той определи постъпката на режисьора като "фашистко поведение" и "акт на вандализъм, с който се заплашва служител на театъра".

Впоследствие директорът разпореди вътрешна проверка и снемане на обяснения, а Кръстева подаде жалба срещу режисьора. Василев промени и Устройствения правилник на Народния театър и премахна длъжностите "завеждащ "Връзки с обществеността" и "главен режисьор".

Така се стигна до напускането на Кръстева от поста и дисциплинарното уволнение на Морфов.

Актьорите от Народния театър пък се разделиха на два "лагера" – "за" и "против" Морфов. Мнозина инициираха подписка в подкрепа на режисьора и излязоха на протест в негова защита. Представители на творческия екип на театъра, сред които актьорите Валери Йорданов и Камен Донев, дори напуснаха.

Василев пък осъди Морфов за нанасяне на обида и настояваше за обещетение от 100 хил. лв. В крайна сметка Морфов беше осъден да плати 1000 лева глоба за обида, защото определи директора като "нищожна личност".

През октомври 2024 г. пък съдът отмени уволнението на Морфов на първа инстанция, но от театъра обжалваха.

Решението на съда

Градските съдии се уповават на Устройствения правилник на театъра, където е предвидено, че главният режисьор консултира директора за художествено-творческите проблеми, предлага заглавия за репертоарния план за съответния сезон и работи за развитие на художественото майсторство на актьорите.

"Очевидно основните функции на длъжността, заемана от ищеца преди уволнението, са свързани предимно с репертоарния план на театъра и художественото майсторство на актьорите, т.е. могат да бъдат определени като художествено-творчески такива.

Сред основанията на Василев да уволни Морфов е, че режисьорът не се явил на работа в три поредни дни – 9,10 и 11 януари 2023 г. Съдът посочва, че работното време и почивните дни за театъра са уредени в Правилника за вътрешния трудов ред, а там е посочено, че „художествено-творческият персонал на театъра е в режим на ненормирано работно време в рамките на 40 работни часа седмично с 12-часова междудневна почивка и два почивни дни, определени съгласно предварително съставен седмичен и месечен график", посочва съдът.

В решението си градските съдии подчертават също, че физическото неявяване на Морфов в сградата на театъра не е равнозначно на това да не е изпълнявал работните си задължения.

"Отново следва да бъде съобразена спецификата на работата на ищеца, която, както бе посочено, освен ръководни, включва предимно художествено-творчески задължения, изразяващи се в развитие на художественото майсторство на актьорите, наблюдаване на представления, подготовка на спектакли, привличане на външни творци и т.н. Очевидно и житейски логично е, че тези дейности не биха могли да бъдат извършвани единствено от кабинет в сградата на театъра при работно време 8 часа дневно и 40-часова работна седмица", посочва съдът.