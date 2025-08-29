Вучич: Ако исках, можех да закрия телевизиите на United Group. Шолак е престъпник и перач на пари

Президентът Александър Вучич в петък за пръв път коментира медийния скандал, който разтърси Сърбия след изтекъл аудиозапис, в който се твърди, че той настоява за отстраняване на Александра Суботич, главен изпълнителен директор United Media. Това е дъщерната медийна компания на собственика на българския телеком Vivacom - United Group. В това семейство е и Nova Broadcasting Group в България заедно с националната "Нова тв".

От самата United Group потвърдиха, че се е състоял разговор "по бизнес теми" между генерлания им мениджър Стан Милър и Владимир Лучич, директор на "Телеком Сърбия". В записа се чува как Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена Александра Суботич. Тя ръководи редица медии на Балканите, сред които и независимите медии в Сърбия - телевизия N1, Nova S, както и новинарските издания "Данас" и "Радар", уточнява "Крик".

United Group твърди, че изтеклият запис, пуснат от разследващата мрежа "Крик" и Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност, бил непълен и изваден от контекста.

Пуснатият запис

Вучич: Няма от какво да се защитавам, темата е кой, кого е ограбил в United Group

Президентът на Сърбия гостува в петък в проправителствената телевизия “Пинк”, където директно нападна Драган Шолак, основател на United Group. Вучич определи Шолак като "международен престъпник и перач на пари".

Пинк ТВ

Вучич заяви, че няма от какво да се защитава по отношение на обвиненията, че иска да ликвидира телевизиите N1 и Nova S. Той твърди, че става дума за вътрешен конфликт.

Вучич посочи, че основната тема е “кой кого е ограбил вътре в United Group” и че не възнамерява да се намесва. Той подчерта, че ако е искал да закрие N1 и Nova S, вече щяха да са закрити, но не е направил това, защото би смятал себе си за “неспособен” да се справи с техните "лъжи".

"Те продадоха Total TV, Net TV и SBB. Г-н Драган Шолак продаде всичко за около 1.6 млрд. евро. Толкова сложи в джоба си. Не го е спечелил със знания, а чрез корумпиране на хора в Телеком Сърбия преди години, когато започна незаконно да прокарва кабели, използвайки държавната мрежа. Те са почтени, той е почтен, а аз съм престъпникът, който не е получил нито един евроцент от това.", каза разпалено Вучич.

Той каза още, че когато KKR е продавала своите дялове, е потърсила инвеститор и е привлякла BC Partners, които са дали "три, четири, пет милиарда". През март 2019 г. британският инвестиционен фонд BC Partners стана мажоритарен собственик в United Group, изкупувайки дялове от KKR, които в момента държат миноритарен дял.

"И всичко това са сложили в джобовете си. Сега са се скарали заради парите, съдят се помежду си, защото на Шолак никога не му е достатъчно. А сега твърдят, че аз съм оказвал влияние върху нещо, защото съм чул или видял някой", каза още Вучич.

Той заяви, че се е срещал два пъти в Давос с Никос от BC Partners заради инвестициите в Сърбия и не е крил това.(Става дума за гръцкия бизнесмен Никос Статопулос, президент на BC Partners - б.а.)

За Александра Суботич Вучич заяви, че я е виждал само веднъж.

На въпрос дали е искал Суботич да бъде отстранена, Вучич определи твърденията като "много глупави", тъй като, по думите му, винаги е критикувал United Group много по-сурово и публично.

"Смятам, че Драган Шолак е международен престъпник, перач на пари, човек без скрупули, и че е много лош човек", каза Вучич.

По думите му конфликтите вътре в United Group продължават от месеци, а засегнатите страни вече се съдят помежду си. Според него това е причината да се опитват “да предизвикат хаос в Сърбия”, но гражданите на страната са се показали като “зрели, сериозни и посветени на своята държава” и не са позволили това да се случи.

Вучич коментира още, че десет години обществото е било убеждавано, че Драган Шолак не се намесва в редакционната политика, а сега се вижда, че “той е реално главният редактор”.

United Group: Аудиозаписът е непълен и не отразява контекста

United Group обяви в позиция, че не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер.

"В нито един момент Телеком Сърбия, нито която и да е друга организация или лице, са упражнявали или са правили опити да упражнят натиск върху United Group във връзка с професионалните задължения на Александра Суботич", се посочва в позицията.

"Александра Суботич не е член на редакционния екип на нито една новинарска структура на United Group, нито някога е била част от редакционния екип". Последните медийни публикации, в които се твърди, че г-жа Суботич е част от редакционния екип, са неверни", допълва компанията.

В момента на сайта на United Media се посочва, че Суботич е главен изпълнителен директор на групата, под чиято шапка са 120 медии.

"Г-жа Суботич работи в управленския екип на United Group и остава на своята позиция. Г-н Милър заявява в записа, че няма да прекратява договора на г-жа Суботич", пишат от United Group.

Оттам добавят, че компанията наскоро ангажира двама независими международни съветници за преглед на журналистическата ѝ дейност и предприемане на допълнителни стъпки, за да се гарантира нейната независимост.

"United Group категорично отхвърля всякакви твърдения, че се стреми да подкопае независимостта на своите новинарски структури", пише още в позицията.

По-рано тази година United Group продаде свои активи на Телеком Сърбия. В резултат на тази сделка беше установена регулярна комуникация между компаниите, което е обичайна бизнес практика, добавят от компанията.

Кой кого съди

В средата на юли стана ясно, че Търговското отделение на Апелативния съд в Амстердам е отхвърлило искането на основателя на United Group Драган Шолак за спешно разглеждане на негова жалба за това, че компанията не е продължила договора му за консултантски услуги и че собствените му дружества не са получили съответните плащания към тях, включително дивиденти.

При това положение се очаква нидерландският съд да насрочи съдебно заседание през октомври или ноември 2025 г.

От United Group изразяват увереност, че претенциите на Шолак ще бъдат отхвърлени.

В края на юни Шолак съобщи, че е поискал от Холандската търговска камара на Апелативния съд в Амстердам да започнат разследване на "сериозна управленска криза" в компанията, която той основа преди 25 години. Това стана след като той бе отстранен от оперативното ръководство на медийната група заедно с главния изпълнителен директор Виктория Боклаг.

Според жалбата му двамата са били уволнени като "отмъщение" за предишни съдебни действия в Лондон срещу холдинговата компания на United Group - Summer Parent, за неплащане на 200 милиона евро за бонуси за изпълнение, дължими на него и членовете на управленския екип за продажбата на телекомуникационни дъщерни дружества в Сърбия за 1.5 милиарда евро.

От United Group коментираха, че жалбите на Шолак, който е и миноритарен акционер с Боклаг в компанията, обслужвали само личните му интереси. Компанията тогава отхвърли твърденията му за наличие на "сериозна криза в управлението на групата".

Групата е внесла обяснения в съда, че няма основание за спешно разглеждане на този въпрос.

"Настоящото ръководство на групата е изключително способно да управлява United Group. Новият главен изпълнителен директор г-н Стан Милър и заместник-главният изпълнителен директор г-н Либор Вончина имат изключително богат и дългогодишен опит на ръководни позиции в телекомуникационния и медийния сектор", посочиха тогава от компанията.