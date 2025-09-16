Вучич благодари на Русия, че е разкрила "майдан" на ЕС в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич благодари за предупреждението на Службата за външно разузнаване на Русия (СВР), че ЕС финансира и организира "майдан" в Сърбия, съобщиха сръбските медии.
СВР на Руската федерация съобщи, че според постъпващата при тях информация "настоящите безредици в Сърбия с активното участие на млади хора са резултат до голяма степен от подривна дейност на Европейския съюз и държавите, които го съставляват".
"Нямам съмнение, че тези, които организираха "цветната революция", не могат просто да се откажат, твърде много пари са инвестирани, ще трябва да направят последен опит да завземат властта със сила, ние сме готови за това. Бяхме неподготвени през декември, януари и част от февруари. Благодаря на руските партньори за информацията и уведомленията. Ще запазим и защитим Сърбия“, каза Вучич в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си в Япония.
"Готови сме за това, готови сме отдавна. Бяхме готови за този опит още преди 15 март. Вероятно бяхме неподготвени и изненадани през декември, януари и част от февруари, но от 15 февруари сме много по-подготвени и нещата са различни", допълни сръбският президент, визирайки предположението в доклада на СВР, че на 1 ноември когато се навърша една година от инцидента на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, при който загинаха 16 души, ще бъде направен опит за насилствено завземане на властта от протестиращите.
От 10 месеца в Сърбия се провеждат антиправителствени протести, организирани главно от студенти, които настояват виновните за трагедията в Нови Сад да понесат политическа и наказателна отговорност и институциите да заработят.
През май студентите поискаха да бъдат свикани предсрочни парламентарни избори и обявиха правителството за нелегитимно, а през лятото протестите преминаха в различни форми на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести, припомня БТА.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Е няма начин ... щом хората искат да живеят нормално, то ЕС е виновно.
Проблема на всички окачалки като Путин, Вучич и ко е, че не приемат, че хората могат да имат воля извън тази, на някой отгоре, който им нарежда и плаща.
Та за тях всичко се свежда до това, кой ще е пъдаря на стадото и кой ще дои.
логиката на тая нацистка демагогия изисква и ... путч0 на свой ред да благодари на шУра вуджич, за дето е "разкрил ... американската организация" на Киевския майдан..." :-))))
Копейки от всички страни - обединявайте се!
Че тоя "майдан" не го ли "разкри" лично Вучич? Трябва да благодари единствено на себе си.
Вучич и Сърбия, скоро ще разберат, какво значи да са длъжници на Русия и Путин! Това е робство в национален мащаб, без право за освобождение някога!!! Тоест, завинаги...
Вучич си грижи за Сърбия, и защитава националния интерес на страната. Умен и способен държавник.
За корумпираните авторитаристи народът не може да се самоорганизира и протестира- все Европа им крои шапката... Виж автобусите, неработните дни и кетъринга за контрапротестите са спонтанни!
сръбският "копЭйко" е по-зле и от нашия (варнЭнския) копЭйко... ;-)))