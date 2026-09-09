Вучич насрочи извънредни избори за 25 октомври с амбиция да стане премиер

Управляващата Сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години.
Студентското движение в Сърбия, което възникна спонтанно след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 г.
Сръбските студенти оглавиха масови антисистемни протести и обвиниха за трагедията в Нови Сад управляващите.
Те ще участват във вота като наблюдатели и ще подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.
Вучич вече бе премиер между 2014 и 2017 година, след което стана президент.
Студентското движение и опозицията го обвинява в преяждане с власт, корупция и потъпкване на свободата на словото.
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гру никога не са били известни с особенo разнообразие на сценариите, а и защo след като същият така добре работи при съседите…