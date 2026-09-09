Вучич насрочи извънредни избори за 25 октомври с амбиция да стане премиер

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че разпуска парламента и насрочва нови избори на 25 октомври в изявление.

Вучич подписа два указа - един за разпускането на депутатите и друг за избирането на нови народни представители.

"Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия!“, каза Вучич.

Управляващата Сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години.

Студентското движение в Сърбия, което възникна спонтанно след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 г.

Сръбските студенти оглавиха масови антисистемни протести и обвиниха за трагедията в Нови Сад управляващите.

Те ще участват във вота като наблюдатели и ще подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.

Вучич вече бе премиер между 2014 и 2017 година, след което стана президент.

Студентското движение и опозицията го обвинява в преяждане с власт, корупция и потъпкване на свободата на словото.