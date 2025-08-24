Вучич обяви таван на надценките на 3000 продукти и на лихви по заеми

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви в неделя ограничаване на маржовете в търговските обекти, което ще доведе до понижаване на цените на около 3000 продукта. Маржовете, както посочи той, ще бъдат ограничени до 20 процента и ще се отнасят за 24 търговски вериги, съобщава телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

"В следващия период ще приемем закон за търговията, ще приемем закон за защита на потребителите, според който ще трябва да имате изложени цени, няма да може да има измама с така наречените промоции. До края на годината ще приемем и закон за предотвратяване на нелоялни търговски практики, с който ще помогнем на местните производители", заяви Вучич на пресконференция в Белград.

Вучич обяви, че регламентът за ограничаване на маржа ще влезе в сила следващата седмица.

"Опитваме се да постигнем ограничаване на маржа, което ще доведе до значително намаляване на цените, като са включени около 3000 продукта", каза Вучич, като уточни, че мярката ще се отнася до 23 групи продукти, сред които плодове, зеленчуци, млечни продукти, яйца, тестени изделия, безалкохолни напитки, хигиенни изделия, битова химия и други.

Сръбският президент посочи, че максималният търговски марж ще бъде 20 процента, като се има предвид, че в момента в най-големите вериги той е около 45,2 процента.

Вучич уточни, че мерките за намаляване на търговските маржове обхващат 24 търговски вериги, а нарушителите са заплашени от сериозни глоби.

"Въвеждаме тези мерки, за да повишим покупателната способност и стандарта на живот ... и да овладеем инфлацията", посочи още сръбският президент, цитиран от Ройтерс.

Друга мярка, която беше обявена на пресконференцията, е свързана с ограничаване на лихвите по потребителските заеми. Тя също ще влезе в сила от следващата седмица.

Президентът каза, че търговските банки трябва да ограничат лихвите по паричните заеми на частните кредитополучатели до около 7,5 процента, което е с 3 процентни пункта по-малко от средното.

Централната банка на Сърбия запази този месец непроменен основния си лихвен процент на 5,75 процента.

Указите целят повишаване на стандарта на живот след месеци на ежедневни антикорупционни протести и покачване на инфлацията до 4,9 процента през юли въпреки обявената цел на централната банка за 3 процента плюс/минус 1,5 процента, отбелязва агенцията.

Правителството ще приеме тези наредби следващата седмица, уточни Вучич. Подобни укази не се нуждаят от парламентарно одобрение, посочва Ройтерс.