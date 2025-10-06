Вучич се надява на решение в последния момент, за да избегне НИС американски санкции

Сръбският президент Александър Вучич смята, че няма повече възможности за отлагане на санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС, но в същото време се надява на ново решение в последния момент.

Според него единственият вариант за отлагане на санкциите е държавата да обяви национализация на компанията, което, по думите му, е "последното нещо", което той би направил, защото "никой не иска това".

"Надявам се, че отново ще намерим някакво решение в последния момент", отбеляза той.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде тогава 45 дни на “Газпром нефт“, дъщерно дружество на “Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС.

НИС също беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с “Газпром нефт“. Оттогава компанията получи няколко отлагания на влизането в сила на санкциите, като последното важи до 8 октомври.

На въпрос на телевизията защо Русия не се откаже от компанията в интерес на Сърбия, той посочи, че НИС представлява политически интерес за Русия и неин "отпечатък на Балканите".

"Това е политически и финансов интерес, но мисля, че политическият надделява. Защо не се питаме защо изобщо другите въвеждат санкции?", допълни Вучич.

Сръбският президент коментира и евроинтеграцията на страната, като подчерта, че тя трябва да бъде ускорена.

"Трябва да ускорим работата си. Трябва да работим по много рационален начин, а не емоционално - какво, как и накъде вървим. При това трябва да пазим приятелството си с тези, с които не сме го развалили дори в най-тежките моменти. Ще бъде ужасно тежко", отбеляза Вучич, цитиран от БТА.

Вучич съобщи също, че скоро предстои посещение в Сърбия на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.