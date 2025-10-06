 Прескочи към основното съдържание
Вучич се надява на решение в последния момент, за да избегне НИС американски санкции

Александър Вучич, сн. БГНЕС
Сръбският президент Александър Вучич смята, че няма повече възможности за отлагане на санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС, но в същото време се надява на ново решение в последния момент.
 
Според него единственият вариант за отлагане на санкциите е държавата да обяви национализация на компанията, което, по думите му, е "последното нещо", което той би направил, защото "никой не иска това". 
 
"Надявам се, че отново ще намерим някакво решение в последния момент", отбеляза той.
 
Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде тогава 45 дни на “Газпром нефт“, дъщерно дружество на “Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС.
 
НИС също беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с “Газпром нефт“. Оттогава компанията получи няколко отлагания на влизането в сила на санкциите, като последното важи до 8 октомври.
 
На въпрос на телевизията защо Русия не се откаже от компанията в интерес на Сърбия, той посочи, че НИС представлява политически интерес за Русия и неин "отпечатък на Балканите".
 
"Това е политически и финансов интерес, но мисля, че политическият надделява. Защо не се питаме защо изобщо другите въвеждат санкции?", допълни Вучич.
 
Сръбският президент коментира и евроинтеграцията на страната, като подчерта, че тя трябва да бъде ускорена. 
 
"Трябва да ускорим работата си. Трябва да работим по много рационален начин, а не емоционално - какво, как и накъде вървим. При това трябва да пазим приятелството си с тези, с които не сме го развалили дори в най-тежките моменти. Ще бъде ужасно тежко", отбеляза Вучич, цитиран от БТА.
 
Вучич съобщи също, че скоро предстои посещение в Сърбия на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Ключови думи

Газпром Вучич NIS
  1. ABV
    #2

    Няма никаква НИС има филиал на газпром нефт в Сърбистан.

  2. Шерлок Холмс
    #1

    Целия сръбски народ страда заради тоя руски глист.

