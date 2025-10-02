Вятърът е осигурил над 10% от тока в Европа в последните 24 часа

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.
Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,4 процента от общото количество електроенергия (684 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,9 процента (63 гигаватчаса) от нея.
Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (62,2 процента), Хърватия (49 на сто) и Дания (26,6 процента).
Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (131,8 гигаватчаса), Испания (75 гигаватчаса) и Швеция (69,1 гигаватчаса), сочи още справката.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.