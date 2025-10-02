Вятърът е осигурил над 10% от тока в Европа в последните 24 часа

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,3 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,4 процента от общото количество електроенергия (684 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 0,9 процента (63 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (62,2 процента), Хърватия (49 на сто) и Дания (26,6 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (131,8 гигаватчаса), Испания (75 гигаватчаса) и Швеция (69,1 гигаватчаса), сочи още справката.