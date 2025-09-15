Вятърният парк на AES се включи в борсовата търговия с гаранции, че токът е зелен

Вятърният парк "Свети Никола" край Каварна стана първата и единствена такава мощност, която ще търгува гаранции за произхода на цялата си енергия на борсата за ток. Споразумението за това е сключено между собственика му "AES България" и държавната "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ). Това е вторият такъв участник в този сегмент на организирания електроенергиен пазар, след като от август насам "Националната електрическа компания" (НЕК) предлага 880 000 гаранции за произход на енергията от водните си електроцентрали.

Т.нар. гаранции за произход и в момента могат да се продават от производителите на ток от слънце, вятър и вода в двустранни сделки, а купувачите им ги използват за отчитане на цели за намаляване на въглеродните си емисии. Предвид изискванията от компаниите да изготвят ESG доклади с постиженията си с екологичните, социални и корпоративни политики, те имат интерес да купуват подобни гаранции, за да удостоверят, че са ползвали екоенергия, въпреки че потребяват микс от мрежата.

Именно тъй като продаваната от доставчиците електроенергия има различен произход, включително и от ВЕИ, но например използването на ядрена енергия сваля цените, с купуването на зелените сертификати те ще плащат повече и това ще се отчита като ВЕИ потребление. Например една гаранция важи за един мегаватчас и ако компания е ползвала 100 МВ през годината и купи сто гаранции, че може да претендира, че е консумирала само зелена енергия. Ако купи по-малко, ще отчете съответния процент.

Засега търговията се извършва само между производители, потребители и търговци от България. Така ще се очертае цената на тези документи за българския пазар. След като Агенцията за устойчиво енергийно развитие свърже системата си за издаване на гаранциите с европейската мрежа, тогава български ВЕИ централи ще могат да продават своите сертификати в Европа.

Цените на гаранциите за произход на европейския пазар са много волатилни и са постигали както цени от 2 евро за мегаватчас, така и от 30 евроцента. У нас в началото на януари НЕК например бе обявил такава продажба на цени от 8 до 14 евроцента за мегаватчас.

Включването на пазара за гаранции и на енергията от най-големия вятърен парк у нас, чието историческо производство на ток е около 330 хил. МВтч годишно или също толкова броя гаранции, ще повиши ликвидността в този сегмент на пазара и пазарните участници ще получат по-голяма предвидимост.

"ВяЕЦ "Свети Никола", като част от "AES България", е отговорен пазарен участник и винаги е подкрепял развитието на пазара през годините. В тази връзка за нас е важно пазарният сегмент "Гаранции за произход" да се развие и производителите от ВЕИ и потребителите на електрическа енергия да имат достъп до един ликвиден и прозрачен пазар на тези инструменти", коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на "AES България".

"Смятаме, че споразумението ни с БНЕБ ще затвърди репутацията на нашата компания като лидер и иноватор на пазара", допълва търговският директор на енергийната компания Мартин Бояджиев.

"За борсовия оператор всяко стратегическо партньорство от този тип е важно за развитието на пазара — то повишава доверието, привлича нови участници и ускорява формирането на справедливи референтни цени. Участието на водещи производители като ВяЕЦ "Свети Никола" повишава прозрачността и ликвидността и прави продукта още по-привлекателен за всички пазарни участници", посочва на свой ред Диан Боев, изпълнителен директор на БНЕБ.