Взрив разруши Кримския мост

Част от Кримския мост се срути след експлозия на цистерна с гориво, която е била част от влакова композиция. Железопътната линия към момента не може да се използва.

На кадрите се вижда как огромни огнени кълба са обхванали поне два вагона от влак на моста, докато над небето се издига черен дим. Половината от паралелния автомобилен мост е пропаднала в Керченския пролив. Експлозията, която според очевидци е проехтяла на километри, стана малко пред 6 ч. В събота сутринта, докато влак е пресичал моста.

Клипове в Туитър показват, че част от моста е пропаднала. Местното издание Kerch.fm също съобщава, че във водата са паднали няколко участъка от пътното платно - това, по което става движението към Крим.

"В 6.05 апаратурата показа фалшива заетост на жп релсите на железопътната част на транспортния преход над Керченския пролив. Цистерна с гориво се запали в края на влакова композиция. Локомотивът и част от вагоните са докарани до гара Керч (в Крим). Аварийните екипи работят и се установяват причините за аварията", се казва в съобщение на официалните власти в Крим.

Another video of damage to the bridge from this morning. https://t.co/0MEUA1VBXC pic.twitter.com/cgQtCwJqeC — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

Арките, под които минават корабите под моста, не са повредени и движението на плавателни съдове пред протока не е спряно. Русия ще пусне фериботна връзка, която да замести ЖП линията.

Властите на анексирания Крим обвиниха украинската страна за взрива на моста, станала в утрото след рождения ден на президента Владимир Путин. Ръководителят на кримския парламент Владимир Константинов заяви, че това е дело на "украински вандали". Засега няма официална реакция на Киев.

Михаил Подоляк, съветник на украинския президент, обаче даде да се разебере, че зад този взрив стои Украйна. "Крим, мостът, началото. Всичко незаконно трябва да бъде разрушено, всичко откраднато трябва да се върне на Украйна, всичко, което принадлежи на руската окупация, трябва да бъде прогонено", написа той в Туитър.

Керченският мост се състои от железопътно и автомобилно съоръжение.

❗️The #Crimean bridge is partially destroyed. pic.twitter.com/WxJCmxSCD0 — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022