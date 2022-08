Взрив в мол в Ереван, има жертви

Най-малко един човек е загинал и 20 са ранени при мощна експлозия на територията на търговския комплекс "Сурмалу" в Ереван, предаде Франс прес, като се позова на арменските власти.

"Според предварителни данни е имало експлозия, която е станала причина за пожар", заяви министерството на извънредните ситуации.

Понастоящем причината за експлозията не е известна, отбелязва Франс прес.

"На търговския обект "Сурмалу" се е взривил склад за материали, които се използват при производството на фойерверки. Специалисти от министерството на извънредните ситуации и спасители се намират на място и се опитват да измъкнат пострадали, които са били затрупани от срутили се при взрива постройки", заяви говорителят на кметството на Ереван Левон Сардарян.

