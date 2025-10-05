WSJ: През пролетта Борисов е разговарял с Тръмп-младши за продажба на "Турски поток" и за "Магнитски"

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" твърди, че тази пролет лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши за продажба на дял от “Турски поток” и за олекотяване на санкциите "Магнитски". Сред санкционираните в България по глобалния акт са лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който подкрепя правителството, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, бизнесменът Васил Божков и др.

Данните за разговорите Борисов -Тръмп-младши изскачат от материал, който всъщност е очерк за Гентри Бийч, приятел от колежа на първородния син на президента на САЩ. За Бийч изданието посочва, че оставя следа от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери, за да осигури инвестиции в минно дело, петролни тръбопроводи и недвижими имоти.

Любопитен детайл е, че още в средата на април, броени дни преди визитата на Доналд Тръмп-Младши, Борисов обяви, че е сигурен, че Пеевски и Горанов ще излязат от Магнитски.

Българската връзка

"По време на пътуванията си след встъпването в длъжност, има едно място, където интересите на Бийч и Тръмп-младши се пресичат: България", пише WSJ.

Местните власти искат да привлекат американски инвеститор за "Балкански поток", 300-километровия участък от последния голям газопровод, който все още доставя руски газ в Европа, както и за най-голямата петролна рафинерия в страната (Лукойл -б.а.). Американските инвестиции биха засилили връзките с Вашингтон, надяват се те, посочва изданието.

Бийч от месеци проучва сделката и възможността да получи лиценз от Министерството на финансите на САЩ, който да позволи преработката на руски петрол в рафинерията. Той предвиди, че това ще донесе значителни печалби, когато в Украйна настъпи мир – “в не толкова далечно бъдеще”, според него.

Говорител на Министерството на финансите заяви, че ведомството не коментира индивидуални заявления или проекти.

Хора, които са разговаряли с Бийч за българските активи, казаха, че той открито е подчертавал връзките си с Тръмп-младши, понякога оставяйки впечатлението, че работят заедно. Въпреки това той оставя събеседниците си неясни относно реалното му влияние.

Тази пролет Бийч каза на някои български контакти, че Тръмп-младши скоро ще посети столицата София, и синът на президента действително пристигна през април като част от обиколка с изяви в Източна Европа.

Бившият министър-председател Бойко Борисов, все още най-влиятелният човек в България, видя възможност: Рекламирането на газопровода и други български активи можеше да му осигури среща с президента на САЩ, с когото се срещна през 2019 г. Наред с други неща, Борисов търси облекчаване на санкциите по Закона “Магнитски” за някои от близките си съюзници, пише WSJ.

Срещата: Борисов и Тръмп-младши

Борисов се присъедини към Тръмп-младши на обяд с ръководители от крипто компанията Nexo, която беше поканила сина на президента. Там той каза на Тръмп-младши колко много уважава баща му и спомена желанието си за американска инвестиция в газопровода, изваждайки хартиена карта, но разговаряше чрез преводач на претъпкана маса, според присъствалите.

Тръмп-младши бил озадачен от разговорите за газопровода и ясно заявил, че няма интерес към него, каза близък до него човек.

Оттогава сред настоящи и бивши български официални лица се разпространи мнението, че Бийч е преувеличил връзките си с Тръмп-младши.

Въпреки това Бийч остава нещо като загадка в страната. Множество български официални лица и енергийни анализатори описаха повече от едно посещение на енергичния инвеститор в София през пролетта и лятото. Бийч обаче твърди, че не е пътувал до там до края на септември.

Много от сделките, които Бийч е проучвал по света, все още не са се осъществили.

Кирил Петков: Абсолютен срам за Борисов

“Като бивш премиер ме е срам да чета днес във Wall Street Journal, че Борисов е предлагал тръбите на “Турски поток” срещу какво?! Срещу молбата му да бъдат махнати санкциите на Пеевски! Абсолютен срам за Борисов – като лидер на управляващата партия и бивш министър-председател!", коментира в неделя във фейсбук бившият съпредседател на ПП-ДБ Кирил Петков.

Какъв е размахът на Гентри Бийч

Гентри Бийч, приятел от колежа на първородния син на президента, оставя следа от объркване в чужбина, докато ухажва чуждестранни официални лица и бизнес лидери, за да осигури инвестиции в минно дело, петролни тръбопроводи и недвижими имоти, посочва WSJ.

Президентът на Демократична република Конго наскоро седна с опитен американски дипломат във вила на хълм с изглед към Киншаса, за да разреши въпрос, който го безпокоеше. Тексаски инвеститор на име Гентри Бийч редовно обикаляше Централна Африка, опитвайки се да закупи минни концесии като част от кампания за “икономическа дипломация”, която той приписваше на президента Тръмп. Бийч беше дал да се разбере, че е приятел с Доналд Тръмп-младши, показвайки, според висши конгоански служители, текстови съобщения с най-големия син на американския президент и техни снимки заедно. Говореше ли той от името на администрацията на Тръмп?, пита риторично изданието.

На хиляди километри оттам правителството на Пакистан задаваше същия въпрос. Бийч, шафер на сватбата на Тръмп-младши през 2005 г., пътува до Исламабад, за да се срещне с министър-председателя, обещавайки да инвестира милиарди долари в добив на критични минерали и изграждане на “някои от най-луксозните имоти, съществували някога” в южноазиатската страна.

“Отдавна съм много близък с администрацията на Тръмп”, добави той.

В Абу Даби кралският двор също се опита да разгадае връзките на Бийч с правителството на САЩ, след като той проучи инвестиция в железопътен проект за милиарди долари, свързващ държавите от Персийския залив.

В Германия напускащият канцлер Олаф Шолц беше шокиран да чуе, че приятел на Тръмп-младши се интересува от закупуване на дял в “Северен поток 2”, санкционираните от САЩ руски газопроводи, частично взривени през 2022 г. Неговият кабинет поиска от германската разузнавателна служба да проучи въпроса.

"Той беше напълно изненадан", каза бившият говорител на правителството на Шолц, Щефен Хебестрайт.

Границите между бизнеса и геополитиката се размиха през втория мандат на Тръмп. Между тях зигзагообразно се движи Бийч, който само седмици след началото на новата администрация стартира нова компания, която отеква запазения слоган на Тръмп: "Америка на първо място глобално".

От изборите през ноември той е посетил 20 държави, за да се срещне с президенти, премиери и външни министри, преследвайки сделки, които според него струват милиарди долари. Целите му съвпадат с ключов елемент от външната политика на Тръмп: президентът иска да разреши войни и геополитически спорове, като постави американски компании в потенциално доходоносния център.