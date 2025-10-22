WSJ: САЩ отмениха ключово ограничение върху използването на западни ракети с далечен обсег от Украйна

Администрацията на президента Доналд Тръмп е отменила ключово ограничение върху използването от Украйна на някои ракети с далечен обсег, предоставени от западни съюзници. Това позволява на Киев да засили ударите си по цели на руска територия и да увеличи натиска върху Кремъл, съобщиха в сряда представители на САЩ, цитирани от The Wall Street Journal.

Украйна е използвала британска крилата ракета "Сторм Шадоу" (Storm Shadow) във вторник, за да удари руски завод в Брянск, който произвежда експлозиви и ракетно гориво, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна в социалните мрежи. Ударът е определен като "успешен“, след като ракетата е успяла да пробие руската противовъздушна отбрана.

Необявеното решение на САЩ да разрешат на Киев да използва тези ракети на територията на Русия идва след като правомощията за одобряване на подобни операции бяха прехвърлени от министъра на отбраната Пийт Хегсет към командващия американските сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич, който е и върховен командващ на НАТО.

Решението за отмяна на ограниченията върху Storm Shadow е взето преди срещата между украинския президент Володимир Зеленски и Тръмп в Белия дом миналата седмица, съобщи източник, запознат с разговорите.

Зеленски е настоявал за получаване на "Томахоук" (Tomahawk), които биха разширили значително ударните способности на Киев, ако бъдат предоставени в достатъчни количества. Отказът на Тръмп обаче е ограничил възможностите на Запада да упражнява натиск върху Москва, посочват анализатори.

Последното решение за използване на ракетите Storm Shadow от Украйна съвпада с усилията на президента Тръмп от началото на октомври да притисне Кремъл към мирни преговори, включително с идеята да позволи изпращането на американски ракети "Томахоук" (Tomahawk) на Киев. Това са ракети с обсег над 1600 километра. Впоследствие Тръмп се е отказа от това предложение.

Американски представители обаче очакват Украйна да извършва повече трансгранични атаки с ракети "Сторм Шадоу" (Storm Shadow), които се изстрелват от украински самолети и имат обсег над 290 километра. САЩ могат да ограничават използването им, тъй като тези ракети разчитат на американски данни за целеуказване.

В изявление представител на Белия дом заяви:

"Това е война, която никога нямаше да се случи, ако президент Тръмп беше президент по това време — нещо, което самият президент [Владимир] Путин призна. Президент Тръмп се опитва да я прекрати. Той също така договори историческо споразумение, което позволява на съюзниците от НАТО да закупуват американско оръжие."

Пентагонът не е коментирал решението. Генералният щаб на Украйна също не е отговорил на запитвания.

Възобновеното използване на Storm Shadow не променя коренно ситуацията на бойното поле. Причината е, че те имат значително по-къс обсег от американските Tomahawk и вече са били използвани срещу цели в Русия. Но позволяват на Киев да разшири обхвата на ударите си вътре в страната.

Бившият президент Джо Байдън беше одобрил използването на Storm Shadow и американските ракети Atacms срещу цели в Русия в края на мандата си. След идването на власт на Тръмп, Пентагонът въведе процедура за допълнително одобрение на трансгранични удари с ракети, които използват американски данни за целеуказване, включително Storm Shadow.

Според този механизъм министърът на отбраната имаше последната дума дали Украйна може да използва западни ракети с далечен обсег срещу руски цели. До скоро не бяха разрешавани подобни атаки, докато правомощието не бе върнато на Европейското командване, потвърдиха двама американски представители.

Украйна също така извършва дълбоки удари на руска територия с местно произведени дронове и ограничен брой собствени ракети, насочени предимно към руски нефтопреработвателни заводи и енергийна инфраструктура. Според публикация на The Wall Street Journal от септември, Тръмп е одобрил споделянето на разузнавателни данни, включително информация за рафинериите.

"Както вече показа, Украйна е изключително способна сама да нанася удари дълбоко в Русия по легитимни военни цели, които поддържат безсмислената война на Кремъл. Война, която изтощава руската икономика и е довела до над един милион убити или ранени руснаци," заяви полковник Мартин О’Донъл, говорител на НАТО.

Миналата седмица Тръмп заяви интерес да проведе втора среща с Путин в Будапеща, Унгария, за обсъждане на края на войната, но преговорите между двете правителства бързо се провалиха. Във вторник Тръмп заяви, че подобна среща би била "загуба на време". Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте да се срещне с президента Тръмп в Белия дом в сряда.

Сенатор Ангъс Кинг (независим, Мейн), който разговаря с Рюте в сряда сутринта, коментира, че изпращането на Tomahawk би укрепило позицията на Украйна срещу Путин, но САЩ трябва да имат контрол върху избора на целите.

"Ако можем да гарантираме, че се атакуват само военни обекти и инфраструктура, която поддържа нападението срещу Украйна, това би било ефективен начин да убедим Путин, че няма да спечели тази война," каза Кинг пред репортери.

Наскоро САЩ одобриха продажбата на Украйна на 3 350 въздушни ракети Extended Range Attack Munition (ERAM) с обсег между 240 и 450 километра. Администрацията на Байдън също предостави ракети Atacms с обсег близо 320 километра, но те не са били използвани срещу цели в Русия, откакто Тръмп се върна в Белия дом.

Украйна разполага с ограничен запас от Atacms (Army Tactical Missile Systems). Администрацията на Тръмп досега не е заявила дали ще предостави нови или дали Европейското командване ще одобри тяхното използване.

Във вторник европейските лидери и президентът Зеленски публикуваха съвместно изявление, в което посочват, че ще "засилят натиска върху руската икономика и нейната отбранителна индустрия", докато Путин "не бъде готов за мир".