Яхти и солариуми с европари клатят полското правителство

Дясната консервативна опозиция в Полша се фокусира върху нов казус при атаките си срещу правителството на Доналд Туск. Твърди се, че европейски фондове, предназначени за подпомагане на малкия и среден бизнес в ресторантьорството и хотелиерството след Covid пандемията, са били пренасочени другаде. Политици от "Право и справедливост" (ПиС) обвиняват правителството в "гигантски скандал" от седмици. Сега и Европейската прокуратура започна разследване.

Общо Полша има право на помощ от ЕС за възстановяване от пандемията на стойност до 59.8 милиарда евро. От сумата 25.3 млрд. евро са безвъзмездни средства, а 34.5 млрд. евро - нисколихвени заеми. Обвиненията на опозицията засягат само част от общата сума. В момента се използват средства в размер на 1.2 млрд. злоти, като до момента са изплатени 110 млн. злоти.

Лодки, солариуми, суинг клубове - голям проблем за Туск

Но примерите, които се появиха първо в интернет, а скоро след това и в медиите, свързани с ПиС, разгневиха мнозина. Твърди се, че с парите на ЕС са били финансирани лодки, сауни, солариуми, ново фирмено обзавеждане, виртуални стрелбища, онлайн курсове по бридж и дори суинг клуб, от което са се възползвали и хора, свързани с лявоцентристкото коалиционно правителство на Доналд Туск.

"Сега виждате какво правят с парите от Фонда за възстановяване, които трябваше да бъдат предназначени за развитието на полската икономика", написа лидерът на ПиС Ярослав Качински в социалната мрежа "X".

Политиците от ПиС настояват за създаването на специална прокуратура, която да разследва случая. Депутатът Яцек Сасин дори е подал наказателна жалба - "основно срещу Туск", защото "той не може да се преструва, че няма нищо общо с това". Депутатът от ПиС Тобиаш Бохенски описва ситуацията като "най-голямата афера след демократичния преход през 1989 г.".

Обвиненията засегнаха сериозно полският премиер Доналд Туск. По време на предизборната кампания преди 2 години той обеща да размрази средствата от Фонда за възстановяване на ЕС, които бяха блокирани от Европейската комисия поради нарушения на върховенството на правото по време на управлението на ПиС . Туск успя да го направи, въпреки че неговото правителство досега не е успяло да възстанови напълно върховенството на закона.

Фондът за справяне с пандемията и полската икономика

Помощта за справяне с пандемията се превърна във водеща в програмата на коалиционното управление на Туск и беше в основата на икономическия успех на Полша през последната година и половина.

"Скандалът съсипа имиджа на правителството на Туск", заключава седмичното полско списание Wprost: "Това, което трябваше да бъде неговата сила, се оказа бреме".

Туск реагира решително на обвиненията. "Няма да толерирам никакво разхищение на помощта за пандемията", заяви министър-председателят. Той посочи, че първоначалните одити не са разкрили нито корупция, нито присвояване на средства. По-скоро става въпрос за "небрежност при използване на средствата", каза полският премиер.

Последици, но какви?

Туск обяви и кадрови последици, но засега министърът на фондовете и регионалното развитие Катаржина Пелчинска-Налеч остава на поста си. Тя е част от ръководството на съуправляващата либерална партия Polska2050, без която коалицията на Туск не разполага с мнозинство в парламента. Твърди се, че тя е знаела за нередностите от месеци, но е искала случаят да остане "извън публичното пространство".

Туск коментира, че е "умерено удовлетворен" от обяснението на министърката, но че търпението му "все още не е изчерпано". Въпреки че е уволнявал министри при по-малко сериозни случаи, този път той се въздържа да я освободи.

Според Туск ПиС носят отговорност за аферата - предходното правителство е оставило много малко време на неговия кабинет да разпредели средствата към полските компании. За да се справи в срок, министерството е олекотило процеса, обясняват от правителството.

Средствата са спрени до второ нареждане

Хотелиерите и ресторантьорите са особено засегнати от скандала. Пелчинска-Налеч засега спря разпределянето на субсидиите от фонда. Всички договори ще бъдат преразгледани. Ако бъдат открити несъответствия, някои средства може и да трябва да бъдат върнати. Министерството е подписало над 3000 отделни договора по тази програма.

Новият президент на Полша Карол Навроцки също се изказа по темата. "Когато чуят, че публични средства се изразходват за солариуми, сауни и платноходки, поляците имат право да се възмутят", заяви държавният глава пред телевизия Polsat.

"Разбира се, сегашното правителство носи отговорност", каза той.

Карол Навроцки, който е от десния консервативен лагер, не крие, че целта му е да свали правителството на Туск - в идеалния случай преди парламентарните избори през 2027 г.

