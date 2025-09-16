Ян в Москва: Тайният живот на най-известния европейски беглец в Русия

Един от най-издирваните престъпници в света, бившият оперативен директор на Wirecard Ян Марсалек, живее в Москва и почти не се крие, разкри The Insider. С леко променена външност той се разхожда свободно из центъра на столицата, придружен от новата си приятелка, служителка на ФСБ. Първоначално вербуван от ГРУ (руското военно разузнаване), напоследък Марсалек сътрудничи все по-тясно с ФСБ (руската Федерална служба за сигурност, наследник на КГБ-бел.ред.) и често се появява в сградата на Лубянка (там се помещава ФСБ). Освен това редовно пътува до окупираните територии на Украйна, за да изпълнява "бойни задачи", придружаван от руски специални части.

Наблюдение над наблюдателя

От невзрачна триетажна къща на улица Стремяни излиза двойка – 41-годишната рижава и слаба Татяна и нейният спътник, 45-годишен мъж с къса коса и малка брада. Той живее наблизо, на улица Шипок, на 9 минути пеша от дома на Татяна. Държат се за ръце и непринудено си говорят, минувачите не им обръщат никакво внимание. А трябва, защото този мъж е не друг, а Ян Марсалек – един от най-издирваните престъпници в света, бивш топ мениджър на германския технологичен гигант Wirecard, вербуван от руското разузнаване и избягал в Москва, след като в компанията му е открита липса от 2 милиарда долара.

След като се премества в Русия, Марсалек сменя няколко паспорта и променя външността си, например си прави присадка на коса и си пуска брада. Той знае, че за разлика от Германия и Австрия, където е живял преди, в Москва лесно може да бъде наблюдаван чрез камери за наблюдение.

"И така, тествах системата за разпознаване на лица, инсталирана в Москва, и тя работи невероятно добре", пише Марсалек в Telegram година след бягството си на бившия си бизнес партньор Орлин Русев. "Наистина е страшно. Въпросът е как да измамим подобни системи в бъдеще."

Русев е бил необходим на Марсалек, за да организира проследяването на хора в Европа, включително за да проследи (а след това и да отвлече) по искане на ФСБ журналистите Роман Доброхотов и Христо Грозев. Проследяването обаче се проваля и Русев, заедно с целия си екип, е арестуван. Затова пък самите журналисти успяват да проследят движенията и контактите на самия Марсалек, откривайки много любопитни подробности от живота му в Москва.

Любовница от ФСБ

Първата руска любовница на Марсалек, която играе важна роля в неговото вербуване, е еротичният модел Наталия Злобина (за която The Insider вече е писал), те започват връзка още през 2014 г. Но скоро след като Марсалек се премества в Москва, той се запознава с Татяна Спиридонова, която, подобно на Наталия, е близка приятелка на Станислав Петлински от ГРУ, който е ръководител на Марсалек.

Спиридонова е завършила Институт по практическо изтокознание и магистратура в Института за страните от Азия и Африка, преподавала е турски език, работила е в Руско-турската търговска камара, писала е академични статии, свързани с Турция. Още през 2016 г. тя се сдобива с дипломатически паспорт и достъп до строго секретна информация.

През 2021 г. тя, заедно с други хора на Петлински, му помага да се установи в Русия (включително, според някои данни, го е учила на руски, в което обаче той не е постигнал особен успех) и отношенията им бързо стават сериозни. През пролетта на 2022 г. тя вече подава молба за развод и става постоянна партньорка на Марсалек.

Отношенията им първоначално са не само романтични, но и делови. Спиридонова е била посветена в много от операциите на Марсалек и дори е участвала в тях. Така например, през юни 2022 г. Марсалек е проследявал група австрийски политици и служители по сигурността чрез шпионската си мрежа във Виена. Чрез своя помощник Егисто От, бивш служител на австрийските специални служби, те са получили смартфоните на трима бивши високопоставени служители на МВР на Австрия.

На 10 юни 2022 г. куриер на Марсалек получава три мобилни телефона във Виена и ги прекарва контрабандно до Истанбул. На 11 юни Спиридонова лети от Москва до Истанбул и ги взема.

"Момичето току-що кацна", пише Марсалек на виенския куриер в същия ден в Telegram. Няколко часа по-късно Спиридонова отлита обратно за Москва, а на следващата сутрин, съдейки по мобилните данни от телефона ѝ, тя се озовава на Лубянка. "Момичетата са идеални", пише тогава Марсалек на Русев и допълва: "Те изглеждат невинни".

Няколко месеца по-късно ситуацията се повтаря, само че този път става дума за лаптоп SINA, криптиран по стандартите на НАТО, откраднат на 12 декември от един от австрийските служители. В същия ден друга група престъпници, ръководена от Марсалек, нахлува в апартамента на Христо Грозев, водещ разследващ журналист на The Insider, и открадва това, което те смятат за негов работен лаптоп. (Всъщност това е бил стар компютър, неизползван повече от 10 години).

Агентите на Марсалек са следили и двамата журналисти из Европа. Те наемат апартамент близо до виенската резиденция на Грозев, като използват камери, за да наблюдават него и семейството му. Доклади и файлове с видеозаписи редовно са стигали до Марсалек и неговите московски разузнавателни сътрудници, установи Висшият съд в Лондон. Според иззетите чатове Марсалек и лидерът на българската банда също са обсъждали дали Грозев може да бъде отвлечен или арестуван, за да се сдобият с мобилния му телефон и лаптоп.

Мъжете дори са си говорили за възможно убийство на Грозев. Използването на брадва за това е нещо от миналото, казва Марсалек в съобщение до българина през декември 2022 г. "По-добре е с чувал, стил "Вагнер" – алюзия за военни престъпления, извършени от руската наемническа група в Украйна и Сирия. Марсалек обаче се отказва от плана за убийство. В крайна сметка, отвличането от по-нисък ранг все още е разкрито от британската служба за вътрешно разузнаване MI5.

"Бих предпочел да оставя момичето тук, докато лаптопът пристигне. Не искам да забавям доставката на лаптопа на Грозев, в случай че има важни акаунти, на които може да смени паролите", пише Марсалек на куриера.

Задигнатият от апартамента на Грозев лаптоп още на следващия ден е доставен от Спиридонова на Лубянка.

От ГРУ към ФСБ



И преди бягството си, и през първите години след появата си в Москва, Марсалек е бил ръководен от ГРУ. Първоначално е използвал документи на реално съществуващи свещеници – Константин Баязов от Липецк и Виталий Малкин от руския град Владимир (вероятно свещениците са били удобни, защото Марсалек първо си е пуснал брада за конспирация). Освен това той е използвал фалшив белгийски паспорт, издаден на името на Александър Шмидт, с номер #ВМ1987399 (всъщност документ с такъв номер принадлежи на друг човек).

Още един псевдоним, за който досега не се знаеше, е "Александър Нелидов", роден на 22 февруари 1978 г. в Рига, и такъв човек никога не е съществувал (поне в Русия).

Марсалек продължава да поддържа отношения с ГРУ, но е видно, че от края на 2021 г. той сътрудничи все по-тясно с ФСБ. Това се доказва не само от факта, че мрежата от хора на Марсалек в Европа започва да проследява цели, интересуващи ФСБ (включително авторите на това разследване), но и от това, че самият той физически започва редовно да ходи на Лубянка. Когато след ареста на Орлин Русев и публикациите на The Insider работата на Марсалек за руските специални служби стана широко известна, Марсалек не просто не спря да се появява на Лубянка, а започна да ходи там постоянно, като на работа. Съдейки по данните от мобилните му връзки, през 2025 г. той се появява на Лубянка почти всеки работен ден: или си е наел офис в непосредствена близост до офиса на ФСБ, или взаимодействието му с чекистите е достигнало ново ниво. Неговите многобройни връзки в Европа, Либия, както и в Централна и Югоизточна Азия го правят безценен актив за руските специални служби.

Марсалек в Украйна

След като избяга в Русия, Марсалек редовно се появява в окупираните територии на Украйна, и то не само в Крим, но и в непосредствена близост до бойните действия.

Така например по мобилните данни се вижда, че телефонът на "Нелидов" е бил изключен от връзка за 12 дни, след което се е свързал с железопътна станция в руския граничен град Митрофановка в 10:08 сутринта на 21 февруари 2024 г., близо до окупираните територии, където се водят бойни действия. На снимките бившият мениджър на Wirecard е заснет в пълна военна екипировка, включително балаклава и буквата Z.

Марсалек е пътувал най-малко пет пъти до Крим, и очевидно не за курортна почивка – всеки път престоят му там е продължавал само малко повече от едно денонощие, а сред неговите спътници са били бойци от руските специални части.

Източник от руските специални служби твърди, че Марсалек е участвал в бойни задачи, без да уточнява какви точно. Но е известно, че както в Либия, така и в Сирия Марсалек е обичал да се показва във военна униформа с оръжие, а в Либия дори се е опитал да организира "човешко сафари": за големи пари да продава на желаещите достъп до камерите на вагнеровци, за да получат потапящо изживяване от участие във войната. Очевидно зависимият от адреналин Марсалек е намерил начин лично да участва в "човешко сафари" в Украйна.

Как точно са изглеждали "операциите" на Марсалек в Украйна все още не е ясно, но изглежда, че той е бил загрижен за тяхната документация – два пъти е бил придружаван от руския фотограф Сергей Берментьев, известен с фотопортрети на всевъзможни знаменитости от Бродски и Виктор Цой, до Робърт де Ниро и Ал Пачино (както и замесен в скандал за изнасилване на фотомодел). Берментьев, който има руско и американско гражданство, не само отказа да обясни целите на пътуванията си, но и затвори телефона, щом чу, че разговаря с кореспондент на The Insider.

Самият Марсалек в разговор с The Insider също отказа да отговаря на въпроси за това, какво точно го свързва с ФСБ днес и с какво се занимава в Украйна.