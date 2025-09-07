Японският премиер Шигеру Ишиба подаде оставка (Обновена)

Японският премиер Шигеру Ишиба подаде днес оставка, предизвиквайки вероятен дълъг период на политическа несигурност в нестабилен момент за четвъртата по сила икономика в света, предаде Ройтерс.

След като бяха уредени окончателните подробности за търговската сделка със САЩ за намаляване на митата на президента Доналд Тръмп, 68-годишният Ишиба каза на пресконференция, че трябва да поеме отговорност за поредицата изборни загуби. Откакто дойде на власт преди по-малко от година, премиерът понесе изборните загуби на управляващата коалиция и в двете камари на парламента на фона на недоволството на избирателите от увеличаващите се разходи за живот.

Той инструктира Либерално-демократическата партия, която управлява Япония почти през целия следвоенен период, да организира спешни избори за ръководство на партията и добави, че ще остане на поста си, докато не се намери кой да го смени, предаде БТА.

"С подписването на търговското споразумение и президентския указ Япония преодоля ключово предизвикателство", каза Ишиба. "Бих искал да предам щафетата на следващото поколение", добави той.

Ишиба бе призоваван да подаде оставката си, след като през юли загуби избори за горната камара на парламента. Либерално-демократическата партия трябваше да гласува утре дали да избере нов лидер на партията.

Този, който стане лидер на партията сега, може да реши да свика предсрочни избори с цел партията да получи мандат, казват анализатори.

Въпреки че японската опозиция остава фрагментирана, крайнодясната и антиимиграционна партия "Сансейто" постигна силен резултат на изборите за горна камара през юли, прокарвайки в политическия мейнстрийм идеи, които някога бяха смятани за нестандартни.

Близо 55% от участниците в анкета на Киодо, публикувана днес, заявяват, че няма нужда да бъдат произвеждани предсрочни избори.

Ишиба, аутсайдер, който стана миналия септември лидер на партията от петия опит, се фокусира по време на краткия си мандат върху сключването на търговска сделка с най-големия търговски партньор на Япония, обещавайки 550 милиарда долара инвестиции в замяна на по-ниски мита от страна на САЩ.

Ишиба каза, че се надява следващият премиер да гарантира, че сделката се изпълнява и Япония продължава да трупа печалби, с които да реши проблемите около увеличаващите се разходи в страната и недоволството на японците по този въпрос.

Той изрази безпокойство за ситуацията по отношение на сигурността във връзка със срещата на лидерите на Китай, Северна Корея и Русия на военния парад по-рано тази седмица.