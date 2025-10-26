Явор Божанков: Ако изборите в Пазарджик ядосват Борисов, има лоша новина – това ще се повтори в цяла България

"Борисов каза, че цели министерства "са дадени на концесия". Доста страшно е, когато управлението на България някой го дава "на концесия". Тук идва въпросът кои министерства са дадени "на концесия" и кой ги е взел. Няма отговор на този въпрос", каза в неделя пред бТВ депутатът от групата на "Продължаваме промяната-Демократична България" Явор Божанков.

"Великото преформатиране на Борисов катастрофира в ротация – дано да не я е правил пак в някой манастир, както се правеха по-рано тези ротации. Нищо добро няма да види България, ако той не излезе и честно не каже кои са тези министерства и кой ги е взел "на концесия", заяви Божанков.

По думите му Бойко Борисов никога не е търсил друг партньор извън "ДПС-Ново начало".

"Той е очаквал ние да вдигнем ръка и да помахаме, да му предложим да му помогнем? Който търси подкрепа, той е в тази роля да инициира разговор със съответните хора. Борисов никога не е търсил разговор с нас", заяви Явор Божанков.

"Ако изборите в Пазарджик го ядосват, то има лоша новина за ГЕРБ – това ще се повтори в цяла България. ГЕРБ ерозира в градовете", е мнението на депутата от ПП-ДБ.

"В селата вече има нов играч, който печели вота по-добре от Борисов и то по начина, на който той се възмущава. ГЕРБ са тези, които десетилетия наред дивашки организираха изборния процес в малките населени места, буквално варварски", заяви Явор Божанков.

По думите му управляващото мнозинство толкова е затънало в институционална криза, че хората питат кой е премиерът на България.

"Ние имаме две червени линии – никаква колаборация с "ДПС-Ново начало" и декларация за санитарен кордон за партия "Възраждане" – тази проруска отломка", заяви депутатът от ДБ.

По думите му на моменти ръководството на "Продължаваме промяната" "залита в колаборация" и се "изкушава да работи" с проруските партии, което според него е недопустимо. Като пример той посочи подкрепата за избора на Силви Кирилов за председател на НС и искането на подписи от "Възраждане" за свикване на извънредно заседание на парламента във вторник. "Притесняваме ме, че колегите по различни поводи изневеряват на собствените си обещания", каза Божанков. Така той отговори на въпрос за евентуалната смяна на председателя на НС Наталия Киселова. "Ако това включва колаборация с проруски партии, моят отговор е "Не. Не. И не", добави депутатът, който навремето бе изгонен от "Продължаваме промяната", но бе приет от "Демократична България".

Явор Божанков каза, че това мнозинство е обявило война на президента Румен Радев, но в стремежа си да води битка срещу него го прави герой, какъвто той не е.

"Такъв популист в нашата политическа система не е имало. Пет бронирани коли на НСО отпред и отзад и по средата той с една "Шкода". Но кой му направи този подарък – управляващото мнозинство. Колкото по-репресивни стават, толкова по-голям герой става Радев, а той е най-проруският политик за последното десетилетие в България", смята Божанков.

"Ако смятат, че пълен мандат ще ги спаси от Радев, напротив – нас ни очаква румънският сценарий, дори по-лошо. Вълната в България няма да е проруска, а антисистемна и протестна", допълни той.