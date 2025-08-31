Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите

Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хуси нахлу в неделя в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщи ДПА.
Въоръжени мъже, свързани с хусите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на УНИЦЕФ в контролирания от бунтовниците град, предаде БТА.
Те са арестували общо около 10 служители на двете агенции и са ги отвели на неизвестно място.
Мотивът за отвличанията все още не е ясен. Засега няма коментар от страна на хусите или на ООН.
Преди ден бе съобщено, че премиерът и няколко министри от правителството на хусите, което не е признато от международната общност, са били убити при израелски въздушен удар в Сана.
Хусите и преди са отвличали служители на ООН, обвинявайки ги в шпионаж за САЩ. Според информация на ООН, към март 23 хуманитарни работници все още са в ареста. Някои от тях са задържани повече от три години.
От 2014 г. в Йемен се води опустошителна битка за власт между правителствените сили, подкрепяни от коалиция, водена от Саудитска Арабия, и бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран. ООН определя конфликта като хуманитарна катастрофа, която е нанесла тежки щети на инфраструктурата в тази бедна страна.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.