Йеменските хуси щурмуваха офиси на ООН в Сана и отведоха част от служителите

Милицията на подкрепяните от Иран йеменски хуси нахлу в неделя в офисите на две агенции на ООН в столицата Сана и арестува част от служителите, съобщи ДПА.

Въоръжени мъже, свързани с хусите, са влезли в офисите на Световната продоволствена програма и на УНИЦЕФ в контролирания от бунтовниците град, предаде БТА.

Те са арестували общо около 10 служители на двете агенции и са ги отвели на неизвестно място.

Мотивът за отвличанията все още не е ясен. Засега няма коментар от страна на хусите или на ООН.

Преди ден бе съобщено, че премиерът и няколко министри от правителството на хусите, което не е признато от международната общност, са били убити при израелски въздушен удар в Сана.

Хусите и преди са отвличали служители на ООН, обвинявайки ги в шпионаж за САЩ. Според информация на ООН, към март 23 хуманитарни работници все още са в ареста. Някои от тях са задържани повече от три години.

От 2014 г. в Йемен се води опустошителна битка за власт между правителствените сили, подкрепяни от коалиция, водена от Саудитска Арабия, и бунтовниците хуси, подкрепяни от Иран. ООН определя конфликта като хуманитарна катастрофа, която е нанесла тежки щети на инфраструктурата в тази бедна страна.