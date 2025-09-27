Йонко Грозев: Подслушването вече е модел на държавно управление (видео)

В България масово се използват специални разузнавателни средства, което води до рекет и злоупотреба с власт не само по дела, свързани с хора от високите етажи на властта, но и на битово ниво. Това става ясно от интервюто на Йонко Грозев, правозащитник и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, пред Mediapool.

"Ние имаме практически случаи, в които виждаме как с такива правомощия в наказателното производство се злоупотребява, злоупотребява се с цел рекет и това са случаи, за които публично има информация. Медиите съобщават, за тях има достатъчно много показания от хора, които са засегнати. Тези случаи обаче никога не се разследват. Има данни за злоупотреби с лична информация, с проследяване, с подслушване и ние не можем да излезем от този порочен кръг", казва Грозев.

В момента в българския парламент е внесен законопроект, който цели да ограничи възможностите за злоуптреби със специалните разузнавателни средства, но въпросът е дали четворната коалиция ще го подкрепи.

"Подслушването в България вече не е въпрос на полицейщина. Това вече е модел на управление, който е интегрирал злоупотребата с тези данни", казва той и допълва: "Тези събрани през специални разузнавателни средства, през записи, се държат и се използват в удобния момент - било то срещу бизнеси, било то срещу политици, било то срещу политически партии, за да бъдат уязвени, за да бъдат притиснати през медийно и обществено влияние".