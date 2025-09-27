Йонко Грозев: Подслушването вече е модел на държавно управление (видео)

В България масово се използват специални разузнавателни средства, което води до рекет и злоупотреба с власт не само по дела, свързани с хора от високите етажи на властта, но и на битово ниво. Това става ясно от интервюто на Йонко Грозев, правозащитник и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, пред Mediapool.
"Ние имаме практически случаи, в които виждаме как с такива правомощия в наказателното производство се злоупотребява, злоупотребява се с цел рекет и това са случаи, за които публично има информация. Медиите съобщават, за тях има достатъчно много показания от хора, които са засегнати. Тези случаи обаче никога не се разследват. Има данни за злоупотреби с лична информация, с проследяване, с подслушване и ние не можем да излезем от този порочен кръг", казва Грозев.
В момента в българския парламент е внесен законопроект, който цели да ограничи възможностите за злоуптреби със специалните разузнавателни средства, но въпросът е дали четворната коалиция ще го подкрепи.
"Подслушването в България вече не е въпрос на полицейщина. Това вече е модел на управление, който е интегрирал злоупотребата с тези данни", казва той и допълва: "Тези събрани през специални разузнавателни средства, през записи, се държат и се използват в удобния момент - било то срещу бизнеси, било то срещу политици, било то срещу политически партии, за да бъдат уязвени, за да бъдат притиснати през медийно и обществено влияние".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
13 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В тази връзка Microsoft прекрати някои услуги за звено на Министерството на отбраната на Израел, след като разследване установи, че технологията им е била използвана за провеждане на масово наблюдение на хора в Газа.............................спомнете си и " Пегасус " ...........
Прасето пеевски краде успешно, защото подслушва яко и затова е в списъка на корумпетата Магнитски. То е като комунистическата ДС.
Трябва да се намалят парите на политическите партии защото огромното количество пари които притежават се използва за незаконните дейности за които се говори в статията. На практика партиите си правят държави в държавата чрез държавните пари които получават за дейността си.
Кое е фантазия, заглавието в Дарик ли: "Убийство край Смолян: Задържаният поставил проследяващо устройство в колата, намушкал жертвата 14 пъти". На всяко ниво СРС-та. И на битово даже.
Простите и грозни шарлатани да тичат да купуват кофи за корумпираните си кметове и заместници в ареста. Че вече кофите им преливат с мръсотии! ;)
Просто гледайте Боян Чуков в тубата и ще разберете всичко. Исключително умен човек. Попаднах случайно на интервю с него.. Нашите първи освен да крадат на дребно за нищо друго не стават. Те просто са марионетки в гео-политиката.
Умнокрасивите пак фантазират!
Кукундрел, не гледай в "чуждата паница", ами бягай за кофи. Деня наближава и аз съм приготвила шампанското.
Боклуци ГЕРБ+Прасе пеевски и комунетата съветски остатъци.
"В българският казан в пъкъла никой не ги пази, те самите не допускат някой да изпълзи"! Това е една от "крилатите" фрази на банкята.