Йосиф Миладинов се отказал от плуването, за да участва в игри за допингирани спортисти

Един от най-успешните плувци на България Йосиф Миладинов се се е отказал от плуването, за да започне да се състезава в игри за допингирани спортисти. Това стана ясно в четвъртък от официалния сайт на Enhanced Games - алтернативни игри, в които атлетите може да използват допинг, за да разширят границите на възможното.

1 милион долара от игрите на Enhanced Games, проведени в Лас Вегас, e спечелил Кристиян Голомеев, стана още ясно от Enhanced Games. Той е българин, роден във Велинград, но се състезаваше за националния отбор на Гърция и наскоро напусна професионалното плуване. Голомеев получава парите, защото е плувал по-бързо от световния рекорд на 50 метра свободен стил (кроул). Разбира се това постижение няма официално да бъде признато от световното плуване, защото е постигнато с допинг.

Фактът, че Йосиф Миладинов напуска професионалното плуване за България, за да участва в игри за допингирани състезатели стана ясно от самия сайт на Enhanced Games. Там са поместени имената на четирима атлети - Йосиф Миладинов, България, Кристиян Голомеев, Гърция, Андрий Говоров, Украйна и на австралиеца Джеймс Магнусен. Всички те участваха на световни и олимпийски игри, включително и последните в Париж.

На 2 април тази година Йосиф Миладинов обяви, че се отказва от професионалното плуване. Той е на 21 години, а сред най-големите му постижения са осмите места на Олимпийските игри в Токио през 2020 г. и на световното първенство в Доха миналата година на 100 метра бътерфлай, както и сребърният медал в същата дисциплина от европейското първенство за мъже в Будапеща през 2021 г.

Миладинов е двукратен шампион на Стария континент за юноши и национален рекордьор.

Миладинов се отказа от спорта с писмо до Българската федерация по плувни спортове, в което написа:

"С настоящото писмо аз, Йосиф Миладинов, бих искал официално да Ви уведомя за решението си да прекратя състезателната си кариера като плувец. След дълги размисли и оценка на бъдещите си планове, стигнах до извода, че е време да поема по нов път извън активния спорт….В тази връзка моля да ми бъде издаден официален документ от Българската федерация по плувни спортове, удостоверяващ, че вече не съм активен състезател. Също така бих желал да получа съответния документ от Антидопинговия център, който потвърждава, че съм преустановил спортната си дейност и не подлежа повече на антидопингов контрол." Писмото бе разпространено от специализирания сайт Bgswim.com

В игрите за допингирани състезатели Кристиян Голомеев надплува всички на 50 метра кроул и спечели на състезанието в Лас Вегас чек за 1 млн. долара. Той е син на известния български плувец Цветан Голомеев.

"Кристиян Голомеев постави нов световен рекорд на 50 м свободен стил с време 20,89 секунди и спечели награда от 1 000 000 долара", посочват официално от Enhanced Games.

Правеше впечатление, че при името на Голомеев се показваха и гръцкото и българското знаме. Световният рекорд е 20.91 секунди и се държи от бразилеца Сезар Сиело.

