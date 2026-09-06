Йотова: Великите сили са малки пред величието на българския народ

България отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.
Център на тържествата бе Пловдив, където на днешната дата през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България.
Великите сили са малки пред величието на българския народ, заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията в Пловдив.
"Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни".
"Години по-късно авторът на "Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни – ден на революция и на щастието на българския народ", посочи президентът.
Най-светлото събитие в новата ни история
В Пловдив за поредна година се проведе и възстановка на историческите събития отпреди 141 години.
Пресъздадено беше как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Продан Тишков, наричан Чардафон, установяват контрол над Пловдив.
Прозвуча и историческото възвание на Българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на Съединението.
"Съединението е най-светлото събитие в новата българска история и то се явява своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Те са водени отново под една държава да са обединени всички българи. Това е общото, което ги свързва, всички имат една цел, за която да се борят. Захари Стоянов е основно фигура. Създава българския таен централен революционен комитет. Започва да пропагандира съединистката идея с вестник Борба, като отново се изграждат тайни революционни комитети и 1885 година е най-назряла", каза Калоян Станчев, уредник в Исторически музей, Пловдив.
Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, заяви министър-председателят Румен Радев.
На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството, заяви премиерът.
След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на две територии - Княжество България и останалата в пределите на Османската империя Източна Румелия. Идеята за обединение на българските земи се заражда още тогава, но по различни причини тя не е осъществена до 1885 г.
В началото на 1885 г. е създаден Български таен централен революционен комитет (БТЦРК) с председател Захари Стоянов. Комитетът поема инициативата за Съединението и създава план за осъществяването му. Първоначално било предвидено акцията да се осъществи с средата на септември.
На 6 септември 1885 г. обаче войски, разположени в околностите на Пловдив, начело с майор Данаил Николаев и четата на Чардофон Велики (Продан Тишков), влизат в града, обкръжават конака и арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който съдейства за осъществяването на съкровеното българско желание.
Провъзгласява се Съединението на Източна Румелия с Княжество България. В Пловдив е образувано временно правителство начело с Георги Странски, което поема управлението до пристигането на княз Александър I на 9 септември 1885 г.
Как е въпрос България толкова прости хора и примитиви, как е възможна всичката тая посредственост и простащина
Свободно Шариков , мий зъбките и лягай.
Просташко антибългарско племе, помиари
Разсъждения достойни за Полиграф Полиграфович Шариков. И Сиончо ако цъфне в ролята на Швондер ще бъде страхотно!
F16 , ти си за показно обесване на някоя черница в тъпото ти село след коментари в защита на руската империя на днешната дата 6/9/2026. На тебе не ти требе AI, та теб ти трябва един удар с мотиката между челото, та може да се оправиш, кой знае?
Фекалият16 пак се е разпърчил и мята екскременти. Викайте санитарите!!!
Войната на капитаните окончателно е.а май..та ня Русия и Сърбия в теритоалната цялост на България! Но никой не може да предвиди комунистите...трагедия!!!!
Руският посланик в Цариград , Александър Нелидов, дни след обявяване на Съединието , успокоява турския султан Абдул Хамид втори, да не нахлува с войските си в Източна Румелия. Това е добре известно. А по този начин българските войски печелят време и се прегрупират и успяват да отразят атаката на сърбите от Западната граница
Можеш спокойно да повтаряш класа по история. След Съединението българската армия е дислоцирана на турската гранница очаквайки нападение. Руснаците подкокоросват Високата порта да нападне но султана не се навива. Крал Милан обаче няма нищо против. Така се стига до войната на генералите срещу майорите. Изобщо не си бил в час по история.
Фекалчо я кажи мнението си за Чарлз Дарвин. Голяма гад нали?