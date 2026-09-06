Йотова: Великите сили са малки пред величието на българския народ

България отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Център на тържествата бе Пловдив, където на днешната дата през 1885 година официално е провъзгласено Съединението на България.

Великите сили са малки пред величието на българския народ, заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията в Пловдив.

"Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни".

"Години по-късно авторът на "Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни – ден на революция и на щастието на българския народ", посочи президентът.

Най-светлото събитие в новата ни история

В Пловдив за поредна година се проведе и възстановка на историческите събития отпреди 141 години.

Пресъздадено беше как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Продан Тишков, наричан Чардафон, установяват контрол над Пловдив.

Прозвуча и историческото възвание на Българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на Съединението.

"Съединението е най-светлото събитие в новата българска история и то се явява своеобразно продължение на национално-освободителните борби. Те са водени отново под една държава да са обединени всички българи. Това е общото, което ги свързва, всички имат една цел, за която да се борят. Захари Стоянов е основно фигура. Създава българския таен централен революционен комитет. Започва да пропагандира съединистката идея с вестник Борба, като отново се изграждат тайни революционни комитети и 1885 година е най-назряла", каза Калоян Станчев, уредник в Исторически музей, Пловдив.

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, заяви министър-председателят Румен Радев.

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството, заяви премиерът.

След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на две територии - Княжество България и останалата в пределите на Османската империя Източна Румелия. Идеята за обединение на българските земи се заражда още тогава, но по различни причини тя не е осъществена до 1885 г. В началото на 1885 г. е създаден Български таен централен революционен комитет (БТЦРК) с председател Захари Стоянов. Комитетът поема инициативата за Съединението и създава план за осъществяването му. Първоначално било предвидено акцията да се осъществи с средата на септември. На 6 септември 1885 г. обаче войски, разположени в околностите на Пловдив, начело с майор Данаил Николаев и четата на Чардофон Велики (Продан Тишков), влизат в града, обкръжават конака и арестуват генерал-губернатора на Източна Румелия Гаврил Кръстевич, който съдейства за осъществяването на съкровеното българско желание.