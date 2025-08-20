Юлската държавна компенсация за фиксираните цени на тока за бита е близо 46 млн. лв.

Енергийният регулатора определи в сряда компенсацията, която ще получат трите обществени доставчика на ток заради това, че купуват електроенергията за бита от борсата на свободни цени, а я продават на домакинствата на фиксирани от държавана тарифи. Общо държавният фонд "Сигурност на електроенергийната система" (ФСЕС), захранван с приходите от прадожбата на държавни парникови газове, 5 процента от оборота на всички електроцентрали, на газовия и електропреносния оператор, както и свръхпечалбите на енергийните компании, ще плати 45.763 млн. лв.
От решението на Комисията за енергийно и водно регулиране става ясно, че дружествата, обслужващи Западна и Североизточна България – "Електрохолд" и "Енерго-Про", са напазарували малко по-големи количества енергия от тези, които реално са потребили клиентите им, а на ЕВН, осигуряващо Югоизточна България, се е наложило да си докупува енергия.
Най-голяма компенсация за разликата между цената, на която е купила тока и определената ѝ от държавата стойност, ще получи ЕВН 17.719 млн. лв., тъй като е платила 66.766 млн. лв., а това е недостигът след платените от бита сметки приз юли. "Електрохолд" ще вземе от ФСЕС 17.028 млн. лв., за да си допълни разликата от събраните фактури, тъй като е дала за доставената им енергия 65.198 млн. лв. "Енерго-Про" ще бъде компенсиран с 11.016 млн. лв., каквато е сумата между платените сметки от бита и разходите от 42.151 млн. лв. на доставчика.
Компенсациците ще се предоставят ежемесечно заради решението на Народното събрание да не се освобождават цените на електроенергията за домакинствата от 1 януари 2026 г., защото не били подготвени. В същото време обаче, за да спази ангажимента си към Европейската комисия, който е част от предоставянето на безвъзмездните средства по плана за възстановяване и устойчивост, бе решено освобождаването на цените на едро на електроенергийнати. Отпаднаха определяните от енергийния регулатор квоти за производителите на ток, които да доставят на бита, и така електроснабдителните дружества вече купуват енергий за домакинствата на борсата. Тъй като обаче бе създаден специален сегмент за дъргосрочни договори с тях, на практика те си осигуриха основните им необходими количества на еднаква цена, а минималната разлика идва от необходимостта да докупуват енергия.
