За чупещите се уреди, невъзможния или твърде скъп ремонт и рециклирането (подкаст)

Има ли бърза мода при мобилните устройства, електоуредите и електрониката и как производителите им започват да планират остаряването им и да залагат "счупването" им?
"Потребителите много добре са преценени и към тях е отправено послание, което да ги прави зависими и купуващи нови и нови неща. Ако няма маркетинг, няма продажби. За да купуват повече потребителите, се бълват нови модели – с минимални промени, фейслифт, но от друга страна производителите имат нужда от тези продажби, за да вдигат нивото на технологиите", обяснява в подкаста "Наяве с Mediapool" експертът Даниел Костов, който от 30 години се занимава именно с рециклиране на електронни отпадъци.
По думите му голяма част от уредите се произвеждат по начин, който не позволява ремонта на развалила се част, ззщото тя така е интегрирана в продукта, че да не може да бъде подменяна. И така потребителите предпочитат да си купят нов. Според Костов трябват нови изисквания към промишления дизайн, за да не се затрупваме с планини от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което при това е сложно за рециклиране. Той обяснява и какво трябва да направи потребителят за правилното третиране на вече неработещите уреди.
"""" ....... разхищение на ресурси било, безотговорно било... "" - много си зле !!
Чемадан- -вакзал- поезд- Пхенян. Там заложено износване на продуктите няма. Като си скъсан и не можеш да си подменяш телефончето на шес месеца и си комунист, кой ти е виновен? Ама разхищение на ресурси било, безотговорно било...Бегом в Северна Корея или Венециела, гиди комуняги с комунягите ви!