За да получат реален шанс: Младежи искат законова подкрепа след приемната грижа

Всяка година в България близо 200 младежи напускат приемна грижа или социални услуги от резидентен тип, защото са навършили 18 или 20 години. За много от обаче тях това не е означава начало на самостоятелност.

Това важи с най-голяма сила за особено уязвимите младежите с интелектуални затруднения и увреждания. Често те остават без покрив над главата, със затруднен достъп до образование, работа, без емоционална подкрепа и без хора, към които да се обърнат. Вместо да заживеят нормален живот на възрастни, значителна част от тях попадат в спирала на бедност, липса на дом и маргинализация.

Това показват данните от проучване, проведено сред 40 младежи, напуснали приемните си родители. За младите хора напускането на приемна грижа се свързва с преживяване на страх, изоставяне и дилема за бъдещето. Често те преминават от защитената и контролирана среда в свят, в който трябва да се справят сами, без предварителна информация, без подготовка и без сигурна фигура, към която да се обърнат.

Значителна част от тях споделят, че напускат системата без план, без жилище и без перспектива. Особено уязвими са онези, които не поддържат връзка със своето приемно семейство или които не успяват да се интегрират в обществото след излизането от грижа, какъвто беше случаят на убития през март тази година Мариан от гр. Кула (б. ред. става дума за Мариян Пасков, чийто живот бе отнет по особено жесток начин на втори март от двама мъже, единият от които неговият хазяин, по "хулигански и пиянски подбуди").

Предложението

В редица европейски страни, сред които Великобритания, Ирландия, Финландия, Нидерландия и Швеция, съществуват държавни програми, които предлагат дългосрочна подкрепа за младежи, напускащи грижа, до 23, 25 или дори 27-годишна възраст. Те включват наставничество, ползването на преходни жилища, индивидуални планове за самостоятелност, изготвяни поне година или две преди времето за напускане, достъп до психично-здравни услуги и възможност за връщане към позната среда при необходимост. В европейските практики централно място заема разбирането, че зрелостта не настъпва автоматично с навършването на 18 години, особено при младежи, които са израснали в системата за грижа.

Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) предлага регламентирането на специализирана услуга "Подкрепа за самостоятелен живот", която да е насочена към младежи между 16 и 25 години и да включва изготвяне и реализиране на индивидуален план, психологическа подкрепа, наставничество, посредничество с институции, обучения по социални и житейски умения, достъп до жилище и финансова подкрепа. Услугата може да се предоставя мобилно и да бъде държавно делегирана дейност.

Историята на две момчета

"Баба беше купила сладки и понеже не дала на сестрите ми, той я преби и извади всичките ѝ зъби с клещи". Той е "бащата". "Баба" е майката на "бащата".

А предстои още по-трудно. Той и брат му трябва да тръгват в първи клас, но не са ходили на детска градина, не знаят български език. В приемното семейството пък не говорят турски.

"Беше трудно с езика, докато се опознаем с хората, но това не ни попречи да се обичаме. Любовта зависи и от двете страни – как ще ни приемат те, но и как ще се държим ние. Брат ми много по-късно осъзна, че там ще ни е по-добре, защото той беше привързан много повече към майка ни. Почти не допускаше чужди хора до себе си от страх да не ги загуби. Казвах му, че като пораснем, ще се върнем при нашите, ако искаме. Ама... вече не искаме. С течение на времето тя спря да ни търси и ние спряхме. Предполагам, че е изстинала към нас, не е както е било", казва Бехчет.

Момчето никога няма да забрави деня, в който е имало вероятност с брат му да бъдат реинтегрирани в биологичното им семейство:

"Като направихме 14 години, имаше дело за евентуалното ни връщане. Тогава биологичните братя и сестри на приемната ни майка се разплакаха, а ние разбрахме колко са се привързали към нас и че те са нашето семейство", спомня си Бехчет.

И сега, когато двамата с Феим вече работят, устроили са се в града, те продължават да са част от своето приемно семейство, в което за първи път се люлеят на люлка, яздят магаре, празнуват първите си семейни празници. А днес, освен за празниците, ходят в своя приемен дом и да си починат през уикендите като в родно семейство.

"Казаха ни, че няма да ни изоставят никога и всеки ден го доказват", споделя вече 21-годишният Бехчет.

Той е категоричен, че животът им може би нямаше да е толкова подреден, ако с брат му бяха отгледани в дом за деца, лишени от родителски грижи, а не в приемно семейство.

"В семейството някой обръща внимание само на теб 24 часа 7 дни в седмицата. Знам, че в началото, докато станем едно цяло, докато започнем да си помагаме взаимно, им е идвало прекалено. Като се сещам какво сме правили, си представям какво търпение се е изисквало от страна на приемната ни майка, но тя беше много спокойна", смее се той.

Но и признава, че е много важно на какъв човек ще попаднеш, по какъв начин той ще повлияе на живота ти.

"Ние имахме късмет. Попаднахме в семейство, в което, освен че получавахме любов и грижа, ни научиха на труд и дисциплина. Още преди да напуснем, започнахме да работим, за да съберем пари за града и да сме по-спокойни. Подкрепяха ни да опитаме всичко, което искаме, за да можем да изберем какво най-много ни харесва. Много е трудно да избереш какво искаш. Има хора, които учат за лекар 7 години и после разбират, че тази работа не е за тях. И аз исках да ставам лекар, а те ми даваха средства за книги. Сега искам да помагам на хората, но не да съм просто лекар. Брат ми го влече физиката. Още се ориентираме какво да изберем, след като заради сърдечни проблеми не ни дадоха да кандидатстваме във военно училище", споделя Бехчет.

Момчето си дава сметка и че ако не бяха попаднали точно в това приемно семейство, можеше изобщо да нямат живот, тъй като и двамата с брат му имат вродени сърдечни проблеми. Заради тях преди приемната грижа времето им минава основно по болници:

"Веднъж приемната ми майка завела брат ми в здравния център в селото, а там била шефката на детското отделение в градската болница. Като го видяла, толкова се изненадала, че не се сдържала: "Ама аз мислех, че е умрял?".

"Оказало се, че са ни давали половин година живот. После писаха по медиите за приемната ни майка как ни е спасила от сигурна смърт. Лекуваше ни само с чайове и билки. Казал съм ѝ, че трябва да си направи билкова градина", казва Бехчет.

Днес с брат си, освен на приемните си родители и на техните деца и внуци, могат да разчитат и на своите четири биологични сестри.

"Нашата приемна майка ни насърчаваше да контактуваме с тях. Ние не ги познавахме много и ни беше страх да се хвърлим в непознатото, но сега и те помагат, с каквото могат", признава Бехчет.

Като всички приемни деца и той признава, че освен от приемните родители не са получили подкрепа от никъде другаде.

"А трябва в началото да им се помогне с жилище, с работа или с подкрепа за университет", смята Бехчет.

Казва, че и приемните семейства трябва да бъдат по-подкрепени, но и да има по-качествен подбор, за да не се допуска деца да попадат при хора, които не могат да се грижат за тях.

Историята на Бахчет е поместена в проучването на НАПГ "Сърца, изградени от любов: Приемната грижа старт към самостоятелен начин на живот", което обобщава разбирането на младите хора, преминали през приемна грижа, за ролите на приемното родителство и ефектите върху тяхната независимост и самостоятелен живот.

От страна на младежите и приемните родители в проучването се отчитат и ясно формулирани очаквания, сред които продължаването на връзката с приемните семейства след пълнолетие, правна възможност за удължаване на грижата по взаимно съгласие, създаване на социални жилища, достъп до психологическа помощ и развитие на менторска мрежа от други млади хора, напуснали приемна грижа.

Независимостта, както подчертават участниците в изследването на НАПГ, не означава изолация, а правото на подкрепа. Без това право, самостоятелността се превръща в рискова и често фатална илюзия.