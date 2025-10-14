За да спаси правителството си, френският премиер предлага отлагане на пенсионната реформа

Френският премиер Себастиан Льокорню обяви днес, че ще предложи на парламента отлагане на пенсионната реформа до президентските избори през 2027 г.

Той каза в реч пред френските депутати, че временната отмяна на тази мярка ще струва 400 милиона евро през 2026 г. и 1,8 милиарда евро през 2027 г. По думите му тези средства трябва да бъдат компенсирани от икономии.

Социалистическата партия бе обявила отмяната на тази реформа, включваща увеличаване на възрастта и стажа за пенсиониране, като предварително условие, за да подкрепи правителството.

Льокорню спира знаковата пенсионна реформа от 2023 г., огъвайки се под натиска от левите сили в парламента, за да оцелее, отбелязва Ройтерс.

Той е изправен пред поне два вота на недоверие по-късно тази седмица, като днешното му изявление пред парламента е част от отчаяните му опити да затвърди позициите си за прокарване на намален бюджет за догодина, обръща внимание агенцията.

Решението на министър-председателя означава, че френският президент Еманюел Макрон осъзнава, че замразяването на пенсионната реформа - която той смята за едно от основните си икономически наследства - е единственият начин да се гарантира оцеляването на Льокорню на премиерския пост, посочва Ройтерс. За по-малко от две години Макрон направи 6 назначения на премиерския пост.

"Ще предложа на парламента, смятано от тази есен, да се отложи пенсионната реформа от 2023 г. до президентските избори", заяви днес Льокорню пред депутатите.

"От сега до януари 2028 година няма да бъде вдиган прагът на пенсионната възраст. Франция се намира в най-тежката си политическа криза от десетилетия, като правителства на малцинството се опитват да прокарат бюджет, целящ намаляване на дефицита, през агресивна законодателна власт, разделена на три отделни идеологически блока", каза в речта си френският премиер.

Спорно е увеличението на годините за пенсия от 62 на 64, залегнало в реформата, посочва Асошиейтед прес. Двата вота на недоверие са внесени от крайнолявата партия "Непокорна Франция" и крайнодесният "Национален сбор". Двете групи нямат достатъчно депутатски мандата, за свалят сами правителството, но то би паднало, ако към опозицията се присъединят и социалистите, отбелязва АП.

По-малко от две години преди президентския ,"Национален сбор" призова Макрон да свика извънредни парламентарни избори, а "Непокорна Франция" настоява за оставката му.

Преди речта си пред парламента Льокорню събра кабинета си на заседание, за да обсъди предложения по бюджета за следващата година, който трябва да бъде одобрен до края на тази.

Радетелите на спирането на реформата си намериха изключително популярен съмишленик, отбелязва АП. Един от тазгодишните носители на Нобеловата награда за икономика - французинът Филип Агион, заяви пред телевизия "Франс 2", че реформата със сигурност трябва да бъде замразена до президентските избори. "Мисля, че сега трябва да спрем часовника до следващите избори за президент", заяви Агион.

"Да се даде отново смисъл на политиката"

Предложих правителство с мисия и цели, което ще работи с Националното събрание и Сената, заяви Льокорню в речта си, излъчена в пряк телевизионен ефир.

Льокорню повтори, че е поел ангажимент неговото правителство да не използва конституционната разпоредба, позволяваща прокарването на закони, без те да бъдат одобрени от парламента.

“Предложих на президента правителство, което да изготви сериозен и надежден бюджет за Франция, полезен и добър за французите[…] Това правителство въплъщава обновлението, съставено е от експерти и то едни от най-компетентните в нашата страна”, каза Льокорню.

Първото условие за постигане на напредък според него е кабинетът да може да разчита на подкрепата на депутатите, които споделят нуждата от стабилност.

Второто условие за постигането на напредък в условията на разделен парламент, смята Льокорню, е да бъде държано правителството възможно по-далеч от партийните противоборства.

„Третото условие за успешно изпълнение на тази мисия е да се даде отново смисъл на политиката не чрез думи, а чрез дела“, каза той.

Живеем във времена на кризи и трябва да знаем как да извлечем полза от тях, каза Льокорню при представянето на политическата програма на кабинета си.

"Или понасяме (тези кризи), или ги използваме. Или се променяме, или биваме променени. Тези, които не се променят, и тези с остарелите рефлекси ще изчезнат", каза премиерът.

Той заяви, че е приел поста, защото Франция се нуждае от бюджет и защото има неотложни мерки за взимане.

Френски консервативен лидер призова за компромис по бюджета

По-късно Лоран Вокие, лидер на консервативните "Републиканци" във френския парламент, заяви пред депутатите, че е по-добре да се преговаря за бюджета, отколкото да се залага на нови избори, като в изказването си даде да се разбере, че партията му няма да гласува за сваляне на правителството тази седмица, предаде Ройтерс.

"Необходимо е да се даде бюджет на Франция", каза той и добави, че забавянето на одобряването на закона ще влоши още повече дефицита на страната.