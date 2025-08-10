За денонощие са потушени 172 пожара

През изминалото денонощие са потушени 172 пожара в страната, при които е пострадал един човек, съобщиха от пожарната в неделя.
Повечето – 149 пожара, са преключили без материални щети, поражения има при 23 пожара, от които 11 в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в горски масиви, три в транспортни средства, един в селско стопанство, един в съоръжения на открито и три други.
Пострадалият е мъж на 80 години, който е получил изгаряния при пожар, предизвикан в сбота вечерта от късо съединение в електрическата мрежа в махала „Гъбарска" в град Троян, област Ловеч.
