На 25 октомври на хиподрума в Шумен ще се проведат конни надбягвания, които са част от националния шампионат. Организатори са община Шумен и държавно предприятие "Кабиюк", а събитието ще бъде открито със слово на шуменския кмет Христо Христов. Това пише на официалната покана, публикувана на сайта на общината.

Изненадващо обаче се оказа, че част от наградите на националното дерби са на името на "Новото начало", както се казва партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания политик Делян Пеевски, разказва сайтът "За истината".

"Голям спиртьорски приз "Ново начало", "Голям приз "Ново начало" и "Голям републикански приз "Дерби – Ново начало" са три от общо седемте гонки в състезанието. Надбягванията и наградният фонд за всяко от тях са публикувани на фейсбук страницата на ДПС-Област Шумен с традиционното за партията на Пеевски послание:

“Най-хубавото предстои!”.

За разлика от трите "нови начала", само една от гонките носи името "Република България", макар че състезанието е част от национален кръг и се организира в държавно стопанство.

Другите три гари са "Приз българска роза", "Приз жребец момент" и "Приз Иван Иванов", бивш треньор, на чието име посмъртно е наградата. Всички гонки са с награден фонд 3 000 лв., само "Дерби Ново начало" носи 5 000 лв.

Дългогодишни служители на конезавода са ядосани от вкарването на политика в конните надбягвания.

"Това е държавно предприятие, а съорганизатор е община Шумен, какво търсят партии в състезанията?", възмущават се и хора, свързани с конния спорт. И напомнят, че традиционно гонките досега са били обявявани като първа гара, втора гара и т.н.

Организаторите си измиват ръцете

Как новото начало превзе половината от гонките в шуменското дерби, се оказа загадка и за самите организатори.

От община Шумен научиха за призовете "Ново начало" от въпросите на репортер на "За истината" и бяха искрено озадачени.

Директорът на държавното предприятие "Кабиюк" Мартин Маринов в първия момент също изрази недоумение и предположи, че "Новото начало" е вкарано в дербито от общината.

По-късно обаче шефът на конезавода проведе няколко разговора с колегите си в конезавода и даде друго обяснение за ситуацията.

Според Маринов, цялата техническа организация на дербито е била поверена на група частни лица, а "Кабиюк" само е предоставил терена за състезание.

"Тъй като няма асоциация, която да застане зад такова голямо състезание, няколко известни в бранша коневъди и треньори подеха инициативата да направят дербито", каза Маринов и посочи като технически организатори коневъди от Шуменска, Разградска и Русенска област.

Директорът на „Кабиюк“ се оправда, че не знае как инициаторите са определили призовете в различните гонки.

"Като собственици на имота ние само предоставяме терена да направят състезанието. Как са си решили проблема, това не знам, те са си уговорили спонсорите", заяви Маринов, но коментира, че е "щекотлива тема" да се политизират конните надбягвания, "не само за тази, а за която и да е партия".

"Ние сме само домакини, нямаме никакви действия по въпроса, дори нямаме средства за награди", подчерта няколко пъти шефът на "Кабиюк" и посочи, че на обявата за гонките е даден контакт с един от организаторите – Левент Незиров, земеделец, коневъд и един от най-изявените треньори от кубратското село Севар.

Мартин Маринов обаче защити организаторите с мотива, че "дербито е най-чаканото състезание в този спорт", а "те явно така са си спонсорирали разходите".

"Кабиюк е емблема в коневъдството, затова когато те (инициаторите) дойдоха при мен с идеята да ползват терена за дербито, ние приехме. Община Шумен беше помолена да помогне с почистването и кметът също се отзова. Такова състезание отдавна не е правено в Шумен, може би над 20 години и за мен беше радостно, че ще се случи такова дерби след толкова години, и че предприятието не отделя средства за това", заяви директорът на Кабиюк.

От община Шумен категорично отрекоха да имат нещо общо с "Новото начало" в гонките.

"Община Шумен откликна на молбата на ДП "Кабиюк" да подкрепи инициативата за провеждането на дерби за бегови коне на Хиподрума в Шумен на 25 октомври с готовност. Молбата от Държавното предприятие е получена на 6 октомври и тя визира помощ по 4 направления – почистване и извозване на отпадъци, осигуряване на трибуна, химически тоалетни и линейка с медицинска помощ", заявиха от общината в отговор на въпрос в какво се изразява участието им в дербито.

От кметството посочват, че общинските екипи са разчистили терена при Хиподрума, извозили са отпадъците и са оказали поисканата логистична подкрепа, за да могат организаторите от "Кабиюк" да посрещнат участниците.

"Общината предоставя и сцена, както и технически ресурси за програмата извън спортната част на турнира. Всичко това не би било възможно, ако тя нямаше статут на съорганизатор. Самото спортно и техническо провеждане на състезанието обаче, в т.ч. кръгове, призове, участници, категории и др. са извън компетенциите на Община Шумен", подчертават в отговор от шуменското кметство.

"Новото начало" влезе в гонките от Делиормана

Факт е, че от тази година "Новото начало" влезе в конните надбягвания в Шуменско.

Първоначално призът се появи на гонки в северните общини, известни като Делиормана, където кушиите са обичано забавление сред местните хора. На събора в каолиновското село Климент на 3 август най-голямата гонка беше "Приз ДПС-Ново начало".

Празникът на селото традиционно се организира от община Каолиново с големи конни надбягвания и народни борби, и събира стотици хора от района.

Това лято съборът в с. Климент се превърна в трибуна за елита на "ДПС- Ново начало" и събра депутати и кметове от партията на Пеевски. Домакинът на събитието, кметът на Каолиново Нида Ахмедов, който е зам. председател на "ДПС-Ново начало", седеше на специално издигнатите трубуни в обръжението на депутата Хамид Хамид, областните председатели на партията в Шумен и Разград, кметовете на Новото начало във Венец Нехрибан Ахмедова, в Никола Козлево Исмаил Ибрям и в Лозница Севгин Шукри, зам.-кмета на община Шумен Бейнур Ахмед, който е и общински председател на ДПС-НН, зам.-кметовете на Разград Хабибе Расим и Нови пазар Севджан Алиева, председателят на ДПС в Хитрино Севджан Акиф, която е и управител на НОИ – Шумен, както и Милен Полименов, член на Управителния съвет на държавния конезавод “Кабиюк”.

Събирането на едно място на толкова много управници от държавни институции и общини показа на местните хора колко успешна е партията на Делян Пеевски, въпреки санкциите на САЩ и Великобритания.

Три месеца по-рано част от гостите присъстваха и конни надбягвания в кубратското село Севар, по случай празника на селото на 3 май. От общинската администрация в Кубрат съобщават, че: "сред гостите на събитието бяха видни личности от политическия и местния живот. Народният представител и зам.-председател на ДПС–"Ново начало“, Хамид Хамид, също присъстваше, както и кметът на община Каолиново, Нида Ахмедов. Народният представител Айсел Мустафова, областният председател на ДПС–"Ново начало", Ариф Васви, и кметът на община Кубрат, Алкин Неби, също бяха сред почетните гости“.

Междувременно ДПС-Ново начало влезе и в управлението на Шумен, след като от 1 юни 2025 г. общинският партиен лидер Бейнур Ахмед беше назначен за заместник-кмет по бюджет и финанси на областния център.

Запознати с кадровите кадрили в Шуменско прогнозират, че след като Новото начало се появи и в Кабиюк, това означава, че няма да има смяна на директора. През август 2025 г. правителството увеличи Управителния съвет на "Кабиюк" от 3 на 5 души. Решението беше взето на заседание на кабинета на 13 август, но и до този момент съставът на директорския борд в конезавода не е променен.

В момента в управителния съвет влизат Мартин Маринов (директор), Златка Възелова и Милен Полименов. Сред шуменци усилено се говореше, че бившият кмет и настоящ депутат, и областен председател на ГЕРБ Любомир Христов иска да вкара свои хора в борда на "Кабиюк".

Според активисти на ГЕРБ, "сега конезаводът е под влиянието на Илтер Бейзатов, с когото Христов от години е в конфликт, а и Бейзатов май е започнал да работи за Пеевски".

За да "възстанови" равновесието в управленската коалиция в конезавода, Любомир Христов искал да предложи в директорския борд свои верни съпартийци, един от които можеше да стане директор. Към днешна дата обаче няма нови назначения в УС на „Кабиюк“, нито пък смяна на директора.

А дългогодишни кадри на ГЕРБ коментират, че новата ситуация показва истинското съотношение на силите.

"Нали ГЕРБ управлява държавата, защо няма една гонка ГЕРБ в държавния конезавод?“, питат активисти на партията и призовават „Любо Христов да вземе да изпрати покана на Бойко Борисов, да дойде на дербито и да види кой какво е изял от партията".