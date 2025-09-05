За Кремъл е неприемливо чужди войски да влязат в Украйна

Сигурността на Украйна не може да бъде гарантирана чрез присъствието на чужди въоръжени сили на нейна територия. Това е позицията на Кремъл, стана ясно от изявление на говорителя Дмитрий Песков.

То бе публикувано часове след като френският президент Еманюел Макрон обяви, че 26 държави са изразили готовност да изпратят военни части в Украйна, за да гарантират бъдещ мир.

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат. Това не може да служи като гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", се казва в изявлението на Песков, предаде БТА.

Такава мисия не би означавала водене на война срещу Русия, каза Макрон ден по-рано след среща с украинския президент Володимир Зеленски в Елисейския дворец.

Разполагането на тези сили, президентът на Франция, не е планирано на фронтовата линия, а в специални зони, които все още се определят. Тази стъпка е предназначена да действа като възпиращ фактор срещу евентуална повторна агресия и да затвърди дългосрочните ангажименти на съюзниците към Киев.

Френският президент заяви още, че паралелно се обсъжда по-широко военно-политическо предложение за гаранции за сигурност за Украйна, към което са се присъединили 35 държави.

България няма да е сред страните, които ще изпратят войски, каза пък премиерът Росен Желязков. Той припомни, че има решение на парламента, според което военни сили не могат да се изпращат и правителството ще действа в рамките на този мандат.

Все още няма подготовка за следваща среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, става ясно от предишно изявление на Песков. Двамата се видяха за последно в Аляска преди няколко седмици. Въпреки уверенията на Тръмп тази среща не промени ситуацията в Украйна.