За първи път руските власти задържаха певица за изпълнена на улицата песен на "чуждестранен агент"

Млада рускиня бе задържана днес, защото изпълнила на улицата в Санкт Петербург песни на музиканти, противопоставящи се на Кремъл, събирайки тълпа от минувачи, видео кадри от която обиколиха интернет, предаде Франс прес.

На тези видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда как десетки хора пеят и танцуват под акомпанимента на група улични музиканти, които изпълняват шлагери на музикалните групи "Монеточка", "Нойз Ем Си" и "Порнофилми", известни с противопоставянето си на войната в Украйна и обявени от властите за "чуждестранни агенти".

Пресслужбата на съдилищата в Санкт Петербург, вторият по големина град в Русия, съобщи днес, че певицата, която е в основата на тази рядка публична проява на несъгласие, е била задържана за 13 дни за "нарушаване на обществения ред".

Според руските медии 18-годишната Диана Логинова е обвинена в "организиране на едновременно публично събрание на най-малко 70 души" в близост до метростанция.

Няколко руски медии съобщават, че младата жена е обект и на разследване за "дискредитиране на армията" - обвинение, което от три години насам властите редовно използват за репресиране на дисидентите. Това второ обвинение би могло да ѝ донесе по-тежка присъда.

От началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. руските власти приеха редица драконовски закони, които позволяват да се заглушават критичните гласове, включително за обикновени изявления, направени в частен разговор, или в публикации в социалните мрежи, отбелязва АФП.

Хиляди хора биват разследвани, съдени или сплашвани по такива обвинения, а стотици от тях биват осъдени на затвор, често на тежки присъди. Почти всички руски опозиционери в момента са или в затвора, или се намират в изгнание в чужбина, посочва АФП.