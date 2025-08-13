За първи път: Словаци ще доставят 10 влака на "зелен дизел" за 132 млн. лв. в България

Словашката компания "ЖОС Врутки" ще достави 10 мотрисни влака, които се движат с биодизел. Цената им е 132 милиона лева без ДДС. Ако се стигне до подписването на договор това ще са първите влакове, които ще се движат в България, произведени от това дружество.

Словашката компания е единственият кандидат, подал оферта в търга, обявен от Министерството на транспорта и съобщенията. Това показва проверка на Mediapool в регистъра на обществените поръчки.

През май министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви, че държавата купува 10 плюс 10 нискоемисионни мотрисни влака със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Първите 10 влака трябва да пристигнат до края на 31 август 2026 г., когато е крайният срок за усвояване на средствата по ПВУ, каза Караджов. Най-вероятно това е причината за почти нулевия интерес към търга, защото компанията трябва да има произведени влакове в наличност, за да изпълни това условие.

В тържните изисквания е посочено, че към момента на откриването на поръчката - 3 юли, финансирането не е осигурено. Това обстоятелство обаче вече е променено, след като железниците удариха джакпота от ревизирания ПВУ и получиха допълнително 517 млн. лв. От тях 160 млн. лв. бяха за покупката на нови влакове, като сумата напълно покрива офертата на "ЖОС Врутки".

Офертата на "ЖОС Врутки"

Ценовото предложение на "ЖОС Врутки" за доставката на 10 мотрисни влака е 132 милиона лева без ДДС при прогнозна от близо 140 млн. лв. без ДДС. Така цената на един влак е 13.2 млн. лв. без ДДС.

Словашката компания предлага цената за извънплановата поддържка на влаковете да е 10% от общата стойност, което е 13.2 млн. лв.

В публикуваното ценово предложение на "ЖОС Врутки" не е посочено колко ще струва плановата поддръжка на подвижния състав до края на 15-годишния период на договора. Съгласно тръжните условия тя не може да надхвърля 75 млн. лв. без ДДС, като цената за поддръжка на километър пробег за първата година не трябва да надвишава 5.70 лева без ДДС.

Няма посочена цена и за извънредни ремонти на подвижния състав, но сумата не трябва да е повече от близо 14 млн. лв. (13 987 680 лв. без ДДС).

Така общата цена за доставката на 10 дизелови мотриси, заедно с обслужването им през следващите 15 години и обучението на персонала не трябва да е повече от 243 млн. лв. без ДДС.

Най-вероятно останалите 10 дизелови влака също ще бъдат купени от "ЖОС Врутки", тъй като цялата обществена поръчка е с прогнозна стойност от 485.7 млн. лв. без ДДС.

Словашката компания е поискала да ѝ бъде платен аванс от 40% от общата стойност на поръчката с ДДС. Ценовото предложение е подписано от инж. Вятозлав Мориц, председател на Управителния съвет на "ЖОС Врутки", става ясно от публикуваните документи.

Влаковете ща са за 120 км/ч с хидротретирано масло

"ЖОС Врутки" ще достави 10 мотрисни влака, които ще се движат със скорост от 120 км/ч и ще имат най-малко 100 места. Те ще се движат с "хидротретирано растително масло (HVO)". Това е дизелово гориво, произведено чрез обработка на растителни масла, животински мазнини или отпадъчни продукти с водород и е известно още като "зелен дизел". За разлика от традиционния биодизел, HVO е химически идентично с дизела от изкопаеми горива, но с по-високо качество и по-чист състав.

Във влаковете ще има места за качване на велосипеди и за колички. Жизненият им цикъл е 30 години, а гаранционната им поддръжка ще е 3 години.

Съгласно тръжните условия новите 10 влака ще бъдат доставени до 30 месеца след подписването на договора. Това означава, че няма да са налични до края на август догодина, както обясняваше Гроздан Караджов.

Новите дизелови мотриси ще се движат по 12 неелектрифицирани маршрута на БДЖ, по които в момента пътуват мотрисите "Дезиро" на "Сименс", купени преди 20 години, каза Караджов през май.

Кои са "ЖОС Врутки"

Словашката компания "ЖОС Врутки" (ŽOS Vrútky) има дълга история. Корените ѝ са поставени в края на ХIХ век в словашкия град Врутки, който днес е известен с развитата си железопътна индустрия. Основана е през 1874 г., когато започва работа като работилница за парни локомотиви, пътнически вагони и товарни вагони.

Компанията е преминала през няколко етапа на развитие. Като един от най-значимите се определя началото на 1960-те години, когато портите на завода напуска последният ремонтиран парен локомотив, и започва ерата на електрически локомотиви. След промените през 90-те години "ЖОС Врутки" става акционерно дружество.

До 1993 г. основният клиент на компанията са Чехословашките държавни железници, а след разпадането на Чехословакия, "ЖОС Врутки" доставя и ремонтира влакове за държавната словашка железница - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Според публикации в словашки медии, доставените от компанията влакове за словашката железница - влакове от серия 861 за ZSSK през 2011, 2014 и 2015 г. са били съпътствани с проблеми и чести повреди, което е наложило замяната им със стари вагони.

"ЖОС Врутки" е била партньор на "Щадлер" в търгове за производство на електрически влакове в Татрите.